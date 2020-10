Dr hab. inż. Anna Kłos wyróżniona nagrodą Europejskiej Unii Nauk o Ziemi

Wyróżnienie to przyznawane jest co roku wybitnym młodym naukowcom zajmującym się naukami o Ziemi, planetach i kosmosie. Europejska Unia Nauk o Ziemi wyłoniła łącznie 51 laureatów. W tej grupie, dr hab. inż. Anna Kłos jest jedynym młodym naukowcem nagrodzonym w dziedzinie geodezji. Badaczka WAT została uhonorowana za wkład naukowy w analizę geodezyjnych szeregów czasowych pod kątem ich wykorzystania do badania zmian klimatu, wyznaczania deformacji skorupy ziemskiej oraz realizacji kinematycznych układów odniesienia dla Ziemi.

Nagrody zostaną wręczone podczas najbliższego Zgromadzenia Generalnego Europejskiej Unii Nauk o Ziemi, które odbędzie się w dniach 25–30 kwietnia 2021 r.

Dr hab. inż. Anna Kłos otrzymała stopień naukowy doktora w 2016 r., a stopień naukowy doktora habilitowanego w 2019 r. Współautorka 34 artykułów naukowych, wykonawca 14 projektów naukowych (również międzynarodowych), współautorka ponad 140 wystąpień konferencyjnych oraz laureatka 6 stypendiów międzynarodowych. W 2018 r. otrzymała prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a w czerwcu 2020 r. – stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Jest członkiem trzech międzynarodowych grup roboczych. Odbyła praktyki w wiodących ośrodkach zagranicznych takich jak: Uniwersytet w Luksemburgu, Belgijskie Obserwatorium Królewskie, Uniwersytet w Bonn czy Niemieckie Centrum Badań Naukowych GFZ. Organizator sesji na konferencjach międzynarodowych. Zastępca edytora w wiodących w dziedzinie geodezji periodykach: „Journal of Geodesy”, „GPS Solutions” oraz redaktor naczelny czasopisma „Geodesy and Cartography” wydawanego przez Polską Akademię Nauk. W 2020 r., w uznaniu jej osiągnięć naukowych, dr hab. inż. Anna Kłos została powołana do komitetu sterującego nowo utworzonej grupy Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG – International Association of Geodesy) zajmującej się wykorzystaniem obserwacji geodezyjnych pod kątem badania zmian klimatu (IAG Inter-Commission Committee on „Geodesy for Climate Research”).

Serdecznie gratulujemy dr hab. inż. Annie Kłos i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Lista laureatów

Tekst: Ewa Jankiewicz/ rzecznik prasowy WAT