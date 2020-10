Paczki dla powstańców warszawskich

Paczki pełne polskiej żywności trafiają do ponad tysiąca powstańców warszawskich – wszystkich, którzy mieszkają w Polsce. Wszystko po to, aby pokazać, że patriotyzm ma różne wymiary i poza wartościami duchowymi istnieje również świadomość konsumencka.

Bowiem w paczkach znajdują się produkty polskie i lokalne. Inauguracja programu, która miała miejsce już we wrześniu, to symboliczne podziękowanie Powstańcom Warszawskim. Jak podkreślił szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk "To wyraz wdzięczności w wymiarze symbolu dla powstańców, których trud, wysiłek i determinację staramy się podkreślać każdego dnia zarówno w wymiarze wsparcia finansowego, jak i podarunkowego, i symbolicznego jak ten".

Paczki pomagają dostarczyć żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którym bliska jest idea Państwa Podziemnego. Również Terytorialsi z 4. W-MBOT włączyli się do akcji i odwiedzili bohaterów powstania mieszkających na terenie Warmii i Mazur. Odwiedzili między innymi Pana Witolda BARTNIKOWSKIEGO z Olsztyna, Pana Zygmunta JATCZAKA z Olsztynka i Pana Józefa JANUSZKIEWICZA z Jedwabna. Była to znakomita okazja by bliżej poznać kombatantów i przede wszystkim wysłuchać żywej relacji z tamtych tragicznych czasów.

Akcja wpierana jest również przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.