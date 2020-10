Szczecińscy terytorialsi pobierają wymazy na punkcie drive thru

Żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej mają już`w tego typu działaniach doświadczenie. Podczas wiosennej fali pandemii w Koszalinie utrzymywali taki punkt przez kilka tygodni. - Powstaje w ciągu zaledwie kilku godzin. Tu, przy szczecińskim szpitalu zbudowaliśmy go w oparciu o nasze namioty i kontenery dostarczone przez szpital - mówi p.o. dowódcy 14 ZBOT ppłk Mirosław Radwan. - Punkt będzie działał już od soboty od godziny 10 i będziemy go utrzymywali tak długo, jak będzie potrzeba.

Szczeciński punkt poboru wymazów to jeden z sieddmiu działających aktualnie punktów drive thru w Polsce, które wystawiają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozostałe punkty znajdują się w Radomiu, Warszawie, Chojnicach, Toruniu, Włocławku oraz Poznaniu. Od najbliższgo czwartku (29 października br.) kolejne dwa punkty rozwiną żołnierze 8 Kujawsko - Pomorskiej Brygady OT w Inowrocławiu oraz Grudziądzu.

W Szczecinie od soboty przy szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej działa mobilny punkt poboru wymazów Test&Go, jako dodatkowa nitka przy istniejącym - szpitalnym punkcie poboru wymazów. Zbudowali go żołnierze jednej z najmłodszych brygad OT - 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i to oni będą go obsługiwali tak długo, jak będzie potrzeba. Okres oczekiwania na testy na pewno się skróci - zapowiadają władze szpitala i NFZ.

Test&Go przy szpitalu PSK1 przy ul. Unii Lubelskiej wojsko zbudowało na wniosek wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca. Znajduje się on tuż przy izbie przyjęć oddziału pediatrycznego. Zorganizowany jest w ten sposób, aby pobieranie wymazów przebiegało sprawnie, bez potrzeby opuszczania auta. Pojazd wjeżdża przez szpitalną bramę i podjeżdża do strefy wyczekiwania a następnie strefy ewidencji, gdzie sprawdzana jest tożsamość pacjentów. Pod namiotem znajduje się strefa poboru wymazów, gdzie bez potrzeby wysiadania z samochodu pobierajać je będą specjalnie przeszkoleni wojskowi ratownicy medyczni. Auto następnie odjeżdża i wjeżdża w strefę odpoczynku a następnie opuszcza punkt Test&Go. Porządkiem ruchu na terenie punktu zarządzać będą żołnierze 14 ZBOT.

Punkt poboru wymazów jest czynny od soboty 24 października br.), przez 7 dni w tygodniu. W weekend będzie czynny w godz. od 10 do 14, a od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 15. - Ten punkt to bardzo istotne wsparcie dla już istniejącego punktu poboru pobrań działającego przy Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1. Ten będzie działał dwa razy dłużej niż dotychczas, więc na pewno pozwoli to na większą dostępność do badań i wyeliminuje kolejki pacjentów - wyjaśnia Agnieszka Pietraszewska-Macheta p.o. dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. - Pomoc żołnierzy jest zatem nieoceniona, czas oczekiwania na wymaz na pewno znacznie się skróci. Razem z tym punktem w Szczecinie działają już trzy mobilne punkty poboru wymazów.

Na testy kieruje pacjentów Sanepid i lekarze pierwszego kontaktu. - Zachęcamy pacjentów do rejestracji telefonicznej, aby nie tworzyły się kolejki. Wtedy przyjeżdżają oni na wyznaczoną godzinę - wyjaśnia Agnieszka Pietraszewska-Macheta.

- Jest to dla nas ogromna pomoc, przez najbliższe dni wspólnie z żołnierzami 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej będziemy tu wspólnie testować mieszkańców Szczecina, to wsparcie spowoduje, że okres oczekiwania na badania wyraźnie się skróci - mówi prorektor ds. rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Jarosław Peregud Pogorzelski.

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej aktywnie włącza się we wsparcie dla personelu medycznego. Oprócz uruchamianego punktu Test&Go w Szczecinie jej ratownicy pobierają wymazy w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie, żołnierze wspierają także szpitale i przychodnie w Koszalinie, Wałczu i Szczecinie. Prowadzą tzw. triaż, czyli dezynfekują ręce i mierzą temperaturę sprawdzając stan zdrowia pacjentów wchodzących do placówek zdrowia. Żołnierze jednak rozszerzają tę działalność. - Stopniowo, przy wsparciu wojsk operacyjnych będziemy teraz luzowali personel medyczny: pielęgniarki i ratowników medycznych, z pobierania wymazów w ponad 20 wyznaczonych do tego placówkach w województwie zachodniopomorskim tak, by personel medyczny mógł wrócić do pracy przy łóżkach pacjentów - zapowiada ppłk Mirosław Radwan.

Tekst: Marcin Górka/ 14 Zachodniopomorska BOT