Pomorscy terytorialsi uruchomili DriveThru w Chojnicach

Od maja tego roku na terenie Szpitala Specjalistycznego przy ul. Leśnej 10 w Chojnicach działa Centrum Diagnostyczne Covid-19 drive thru, czyli punkt pobierania wymazów bez wychodzenia z auta. Jego funkcjonowanie jest możliwe dzięki współpracy pomiędzy 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim i Chojnickim Szpitalem Specjalistycznym.

Terytorialsi z 7PBOT, którzy od momentu powstania chojnickiego punktu drive thru zajmują się pobieraniem wymazów, do tej pory pobrali ponad 3000 próbek. W tej chwili, po wakacyjnym spadku ilości badań, obserwujemy wzrost wykonywanych testów. Tylko w ostatnim miesiącu pobrano ponad 600 wymazów, co przekłada się na średnią dzienną liczbę około 30 wykonywanych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. W chwili obecnej punkt drive thru zabezpiecza ośmioro żołnierzy pomorskiej brygady, którzy na co dzień pełnią służbę w 71 batalionie lekkiej piechoty w Malborku.

Chojnicki punkt poboru wymazów to jeden z siedmiu działających aktualnie punktów "drivethru" w Polsce, które wystawiają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozostałe punkty znajdują się w Szczecinie, Radomiu, Warszawie, Toruniu, Włocławku oraz Poznaniu. Od najbliższgo czwartku (29 października br.) kolejne dwa punkty rozwiną żołnierze 8 Kujawsko - Pomorskiej Brygady OT w Inowrocławiu oraz Grudziądzu.