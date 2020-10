Nowy prezes zarządu PZL-Świdnik

REKLAMA

Pozwoli to również na utrzymanie solidnego partnerstwa z polskimi instytucjami rządowymi i wojskowymi w zakresie kluczowych wymagań oraz zagwarantuje gotowość ze strony PZL-Świdnik, w ściślej współpracy z Leonardo, dla zaspokajania wszelkich potrzeb wyrażonych przez naszych strategicznych odbiorców, zapewniając jednocześnie istotne wsparcie dla bezpieczeństwa narodowego i rozwoju gospodarczego.

PZL-Świdnik od 10 lat jest częścią światowego koncernu Leonardo, cieszącego się wiodącą pozycją w sektorze lotniczym, obronnym i bezpieczeństwa, a wkrótce świdnickie zakłady będą obchodzić 70. rocznicę powstania dając początek rozwoju miasta Świdnik. Zakłady PZL-Świdnik są dzisiaj częścią dziedzictwa i tradycji polskiej Doliny Lotniczej.

Unikalna i ugruntowana wiedza PZL-Świdnik będzie mogła być wykorzystana i umocniona dzięki dalszym inwestycjom w technologię z zachowaniem własności intelektualnej w Świdniku, jak również poprzez zwiększanie lokalnej puli talentów i podnoszenie ich umiejętności zawodowych, odgrywanie wiodącej roli w przyszłych programach Sił Zbrojnych, a także doskonaleniu możliwości obsługi klienta i wzmacnianiu współpracy w ramach polskiego łańcucha dostaw i strategicznego partnerstwa z przemysłem krajowym.

Leonardo i PZL-Świdnik mają solidny, gotowy do realizacji plan na przyszłość, który zakłada duży wkład w przyszły wzrost gospodarczy kraju, biorąc pod uwagę, że sektory takie jak lotnictwo, obronność i bezpieczeństwo są głównym motorem zwiększającym zamożność narodową , konkurencyjność i zatrudnienie. Opiera się to na silnej legitymizacji istniejących programów przemysłowych, a także na nowych możliwościach, nad którymi obecnie trwają rozmowy z odpowiednimi władzami krajowymi.

Jacek Libucha - doświadczony menadżer z 20-letnim dorobkiem zawodowym w Polsce i za granicą. Przez ostatnie 12 lat pracował w Boston Consulting Group, gdzie zasiadał w zarządzie i był liderem Praktyki Dóbr Przemysłowych i Energetyki w Polsce. Jego dorobek biznesowy obejmuje bogate doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, przekształceniach i optymalizacji procesów przemysłowych dla największych firm na polskim rynku.

Ukończył z tytułem MBA, IESE Business School w Barcelonie. Wcześniej uzyskał dyplom magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przed karierą biznesową, przez 11 lat służył w Siłach Zbrojnych RP. Był między innymi dowódcą szwadronu szturmowego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i wykonywaniu operacji aeromobilnych z użyciem śmigłowców.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, US Coast Guard Academy w New London oraz US Army Ranger School w Georgii. Odznaczony, dwukrotny weteran zagranicznych operacji wojskowych.

Jacek Libucha pochodzi ze Strzyżowa w województwie podkarpackim, jest żonaty, ma dwie córki. Jest wytrawnym podróżnikiem i amatorem sportu.

O PZL-Świdnik:

PZL-Świdnik to jedyny polski producent śmigłowców wytwarzający wiropłaty od ponad 60 lat. Do dziś firma wyprodukowała i dostarczyła ponad 7400 śmigłowców dla klientów z ponad 40 krajów na świecie. Dzięki PZL-Świdnik Polska jest jednym z 5 europejskich państw, mogących pochwalić się zdolnością samodzielnego projektowania, produkcji, rozwoju i wsparcia śmigłowców. Firma zatrudnia ok. 3000 osób, w tym 650 inżynierów i współpracuje z blisko 1000 polskich przedsiębiorstw. PZL-Świdnik jest kluczowym partnerem polskiego resortu obrony – 80 proc. śmigłowców dostarczonych MON to wiropłaty produkcji PZL-Świdnik. Firma jest częścią Leonardo od 2010 r.

Produktem flagowym PZL-Świdnik jest W-3 Sokół. Zaprojektowany w latach 80., jest pierwszym w pełni polskim śmigłowcem. Do tej pory został wyprodukowany w ponad 180 egzemplarzach i trafił do kilkunastu krajów na świecie. Najwięcej śmigłowców Sokół użytkowanych jest przez Wojsko Polskie. Maszyny te służą tam m.in. w wersjach transportowych, wsparcia pola walki (Głuszec), ratownictwa morskiego (Anakonda) i transportu VIP. Oprócz tego Sokoły są wykorzystywane w Polsce przez policję, TOPR i Straż Graniczną.

Najmłodszym produktem PZL-Świdnik jest śmigłowiec SW-4 – produkowany w kilku wersjach. To mały i zwinny, jednosilnikowy śmigłowiec z miejscem dla 5 osób. Do Wojska Polskiego trafił jako SW-4 Puszczyk. Młodzi piloci wojskowi ze Szkoły Orląt w Dęblinie uczą się na nim pilotażu.

Ten wiropłat został także wybrany jako baza do rozwoju programu śmigłowca bezzałogowego. Tak powstał SW-4 Solo RUAS, który odnosi sukcesy także w ćwiczeniach międzynarodowych na terenie Wielkiej Brytanii, Włoch i na Morzu Śródziemnym.

Tekst: Dariusz Szulc