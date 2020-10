Godna postawa marynarzy gdyńskiej flotylli

Marynarze Komendy Portu Wojennego Gdynia udzielili pomocy pieszemu, który został potrącony przez pojazd osobowy.

Do zdarzenia doszło 15 października około godz. 06.38 w miejscowości Koleczkowo. Bosman Mariusz Jóźwiak oraz starszy marynarz Maciej Wartacz udający się do jednostki byli świadkami potrącenia pieszego przez pojazd osobowy. Bez chwili wahania przystąpili do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabezpieczyli miejsce wypadku do czasu przyjazdu służb ratowniczych.

Godna postawa marynarzy nie pozostała niezauważona. Na ręce komendanta Portu Wojennego Gdynia wpłynęło podziękowanie za ich profesjonalne działania od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie.