Codziennie dostarczamy ciepłe posiłki

Pandemia nie oszczędziła nikogo. Gdy zapadła decyzja o tymczasowym zamknięciu Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, zmieniła się również forma opieki nad podopiecznymi Nowolipia 22. Trzeba było przeorganizować system pomocy tak, aby dotrzeć do wszystkich, którzy po raz kolejny zostali zamknięci w czterech ścianach. Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady OT przyłączyli się do wsparcia powstańców i codziennie dostarczają im ciepłe posiłki.

Życie większości ludzi zmieniło się diametralnie. Jednak potrzeby wciąż są takie same - ciepły posiłek, opieka... ze spełnieniem tych podstawowych największy problem mają dziś osoby starsze i to one są najbardziej zagrożone wirusem. Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich wystąpił z wnioskiem do dowódcy 6 Mazowieckiej BOT o pomoc w codziennym dostarczaniu ciepłych posiłków do podopiecznych instytucji.

- W związku z coraz większą liczbą zakażeń nasz Dom dalej pozostaje zamknięty i nasze działania skupiają się na dostarczaniu Powstańcom ciepłych posiłków, leków oraz zakupów do ich dom. Jako Dom Wsparcia Powstańców Warszawskich zwiększyliśmy liczbę powstańców, do których niesiona jest pomoc i na dzisiaj wynosi ponad 70 osób – napisał we wniosku Tomasz Misztal, kierownik Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, podkreślając: - Serdecznie państwu dziękujemy za dotychczas okazaną nam pomoc i prosimy o dalsze wspieranie nas w niesieniu pomocy.