900 tys. zł na pomoc dla kombatantów

– Te działania umożliwiły udzielenie osobom potrzebującym szerokiej pomocy w codziennych czynnościach i ograniczenie ich kontaktów z innymi do niezbędnego minimum. Teraz, w związku z drugą falą zachorowań, podjąłem decyzję o uruchomieniu kolejnego programu dotacyjnego w okresie jesienno-zimowym. Ta pomoc to nasz obowiązek – mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych .

To już drugi w tym roku konkurs, który Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił w trosce o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Wiosną, w związku z trwającą w Polsce epidemią, Urząd przekazał na wsparcie kombatantów milion złotych. Członkowie organizacji pozarządowych, które wtedy otrzymały dofinansowanie, codziennie przez trzy miesiące dostarczali kilkuset weteranom z całego kraju ciepłe posiłki i środki ochrony osobistej.

Organizacje pozarządowe, które podczas epidemii wspierają m.in. kombatantów, mogą ubiegać się o dotacje na swoje działania. Konkurs w tej sprawie ogłosił Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Główną ideą jest wsparcie seniorów w życiu codziennym – zakupy i dowóz artykułów spożywczych czy środków ochrony osobistej. Łączna kwota dotacji na ten cel to 900 tys. zł.

REKLAMA

Konkurs adresowany jest do m.in. organizacji pozarządowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Mogą one zgłaszać do UdsKiOR projekty różnego rodzaju przedsięwzięć dotyczących pomocy kombatantom, działaczom opozycji antykomunistycznej oraz ofiarom represji wojennych i powojennych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z epidemią. – Chodzi tu np. o drobne, codzienne zakupy, ale też okresowe dostarczanie niezbędnych artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku, pomoc w realizacji recept, bez odpłatności za same leki. Dotacja może być przeznaczona także na przygotowanie i dostarczenie potrzebującym kombatantom paczek z długoterminową żywnością, co realizowane było już podczas pierwszej edycji konkursu – mówi Julita Turos, rzecznik prasowy Urzędu. Pieniądze z dotacji będą też mogły zostać przeznaczone na pokrycie kosztów zakupów oraz kosztów dostarczenia środków ochrony sanitarnej, takich jak np.: rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne oraz odzież ochronna.

– To niezwykle ważne, by w tym trudnym czasie ci, którzy walczyli o niepodległą i suwerenną Polskę, nie byli sami. O naszych bohaterów narodowych musimy dbać każdego dnia. Oni ryzykowali swoim życiem i zdrowiem, abyśmy mogli być wolni. Dziś my okazujmy im wdzięczność poprzez pomoc – dodaje Jan Józef Kasprzyk.

Projekty dotyczące wsparcia należy przesłać w formie skanu jako plik pdf na adres email: info@kombatanci.gov.pl do 5 listopada tego roku. W sumie łączna kwota dotacji to 900 tys. zł. Pieniądze będą mogły być wykorzystane wyłącznie na realizację zadania w terminie do 17 grudnia.

O wyborze zwycięskich wniosków zdecyduje komisja konkursowa. Pod uwagę będą brane m.in. deklarowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w projekcie, a także przewidywana kalkulacja kosztów.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pracuje na rzecz weteranów walk o niepodległość, kombatantów, ofiar represji wojennych i powojennych oraz działaczy opozycji antykomunistycznej. W tym roku na pomoc indywidualną dla kombatantów Urząd przeznacza najwyższą od lat kwotę – niemal 30 mln zł (wcześniej było to 15 mln).