Przysięga wojskowa w czasach pandemii

Była to już 14. przysięga wojskowa w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, jednak tym miała ona szczególny bardzo skromny charakter. Ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem, w przysiędze nie uczestniczyła kompania honorowa, orkiestra wojskowa, a co najważniejsze świadkami uroczystości nie mogli być bliscy żołnierzy składających przysięgę.

Dzisiejsza przysięga na terenie koszar w Lesznie była nietypowa. Zwykle jest to szczególne przeżycie dla nowych żołnierz ale także dla ich rodzin. Dziś jednak ze względu na obostrzenia sanitarne związane z COVID-19, bramy koszar dla rodzin i przyjaciół przysięgających żołnierzy pozostały zamknięte. Uroczystość odbyła się zgodnie z wytycznymi epidemicznymi, natomiast transmisję z uroczystości można było obejrzeć w Internecie.

Składający przysięgę żołnierze zostali powołani do służby 2 października i musieli odbyć intensywne szesnastodniowe szkolenie podstawowe, będące wstępem do dalszego szkolenia żołnierza WOT. Każdy dzień składał się z ćwiczeń, które trwały 12 godzin. Wśród ochotników znalazły się 34 kobiety. Uroczystą przysięgę złożyło 96 kandydatów z całego województwa wielkopolskiego. Podczas szkolenia nowo wcieleni „terytorialsi” zostali przeszkoleni w zakresie: praktycznych umiejętności strzeleckich, zasad zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy medycznej i topografii. Aby przystąpić do przysięgi, przyszli musieli zdać egzamin z tzw. „pętli taktycznej” czyli pokazać czego się nauczyli na szkoleniu. To jednak dopiero początek drogi, jaką będą musieli pokonać ochotnicy. Po przysiędze czekają ich szkolenia comiesięczne, dwudniowe szkolenia, które planowane są głównie w dni wolne od pracy. Aby jednak osiągnąć pełną gotowość do walki żołnierz OT szkoli się trzy lata. Razem z nowymi rekrutami w szeregach wielkopolskich terytorialsów służy już ponad 1600 żołnierzy.