Alert powodziowy, terytorialsi w gotowości

Gwałtowne ulewy i deszcz wywołały alarmy przeciwpowodziowe w wielu miejscach Polski. Do kryzysowej sytuacji doszło w kilku miejscowościach na Dolnym Śląsku, gdzie z pomocą mieszkańcom ruszyli żołnierze wojsk obrony terytorialnej. Dolnośląscy terytorialsi wspierali strażaków, wzmacniali linię brzegową rzek i układali worki z piaskiem.

Stan rzek na Dolnym Śląsku podniósł się po ulewach we wtorek wieczorem, a w środę w wielu miejscach przekroczył stan alarmowy. Woda zalała pola i zaczęła wdzierać się do gospodarstw. – Sytuacja stała się krytyczna, dlatego z samego rana wójt zadzwonił do wojewody dolnośląskiego. Kilka godzin później z pomocą przyjechało 40 żołnierzy – opowiada Mariusz Zawiła, urzędnik gminy Dzierżoniów, w której sytuacja była najtrudniejsza. Na prośbę wojewody Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło skierować wojska obrony terytorialnej do pomocy strażakom i mieszkańcom gminy.

Po dotarciu na miejsce 40 żołnierzy z 16 Dolnośląskiej Brygady OT podzieliło się na dwie grupy. Dwudziestu terytorialsów wspierało działania strażaków – zabezpieczało wały przeciwpowodziowe wzdłuż rzeki Piławy na wysokości miejscowości Mościsko. Praca polegała głównie na napełnianiu worków z pisakiem i układaniu ich, aby stanowiły barierę dla wzbierającej się wody.