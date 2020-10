450 km górskiego marszu

Od 26 września do 9 października odbył się marsz patrolowy wzdłuż umownej linii rozgraniczenia Kosowa z Serbią, tzw. Administrative Border Line (ABL).

W marszu nazwanym ,,The volunteer Kosowo 2020 r.'' udział wzięli żołnierze z U.S. Army oraz z kompanii manewrowej PKW KFOR. Żołnierze jako pierwsi w historii sił KFOR-u wspólnie pokonali pieszo ponad 450 km w ciężkim terenie górskim, patrolując Administrative Border Line. Sami śmiałkowie do tak dużego wyczynu przygotowywali się fizycznie przez dwa miesiące, trenując bieganie oraz długodystansowe marsze z obciążeniem.

– Było ciężko, ale chwile spędzone na łonie dzikiej natury wynagradzały cały nasz wysiłek – podkreślił jeden z uczestników, który w kraju służy w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Również nasi amerykańscy sojusznicy wyrażali głębokie zadowolenie z udziału w marszu.