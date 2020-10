Sukces polskich wioślarzy na mistrzostwach Europy

Warto dodać, że Polacy popłynęli w Poznaniu w składzie, który przed rokiem wywalczył tytuł mistrzów świata i wicemistrzów Europy . St. szer. Szpakowski reprezentuje bydgoski WZS, w najbliższym czasie dołączy do niego Brzeziński. Miniony weekend był również udany dla żołnierzy, którzy walczyli o medale mistrzostw Polski w zapasach w stylu wolnym, szermierce i biegu na orientację. Zdobyli w nich 31 krążków – 14 złotych, 11 srebrnych i sześć brązowych.

Wioślarze o medale mistrzostw Starego Kontynentu rywalizowali na torze w Poznaniu. Finałowy wyścig czwórek bez sternika obserwował ppłk Robert Pona, szef bydgoskiego Wojskowego Zespołu Sportowego. – Od początku prowadzili Holendrzy i nie oddali prowadzenia do samego końca. Biało-czerwoni byli bliscy zajęcia drugiej lokaty, ale po półmetku rewelacyjnie popłynęli Włosi i zepchnęli naszą osadę na trzecie miejsce – relacjonuje oficer. W polskiej czwórce wraz ze Szpakowskim i Brzezińskim o medal walczyli: Mikołaj Burda i Mateusz Wilangowski. Polacy uzyskali czas 6 min 5,08 s, srebrni medaliści – Włosi – 6 min 4,05 s, a holenderscy zwycięzcy – 6 min 1,70 s.

REKLAMA

Zapaśniczki rywalizowały o miejsca na podium w Dzierżoniowie, a zapaśnicy w Krotoszynie. Por. Piotr Krajewski, trener-koordynator zapaśniczej reprezentacji Wojska Polskiego był bardzo zadowolony z wyników osiągniętych przez żołnierzy oraz z tego, że w ogóle mistrzostwa doszły do skutku. – Dla zawodniczek i zawodników to był pierwszy start od ośmiu miesięcy. Cieszę się, że wreszcie mogli się sprawdzić podczas zawodów. To dla nich bardzo ważne – podkreśla porucznik. Dodaje, że wszyscy mają nadzieję, że w tym roku w drugiej połowie grudnia odbędą się w Serbii mistrzostwa świata.

W XXVIII Mistrzostwach Polski w Zapasach Kobiet reprezentantki Wojska Polskiego zdobyły cztery złote medale. Na najwyższym stopniu podium stanęły: kpr. Iwona Matkowska (kategoria 53 kg), st. szer. Katarzyna Krawczyk (55 kg), szer. Jowita Wrzesień (59 kg) i st. szer. Agnieszka Wieszczek-Kordus (68 kg). Natomiast z Krotoszyna, gdzie zapaśnicy w stylu wolnym po raz 73. walczyli o medale mistrzostw kraju, żołnierze wyjechali z czterema złotymi krążkami, srebrnym i brązowym. Tytuły mistrzowskie wywalczyli: szer. Krzysztof Bieńkowski (70 kg), szer. Marcin Majka (74 kg), st. szer. Radosław Baran (97) i szer. Robert Baran (125 kg). Srebro zaś zdobył st. szer. Radosław Marcinkiewicz (86 kg), a brąz szer. Krzysztof Sadowik (86 kg).

W mistrzostwach Polski w szermierce żołnierze wywalczyli z kolei trzy złote medale, siedem srebrnych i trzy brązowe. W rywalizacji indywidualnej tytuł mistrzowski zdobyła szer. Małgorzata Kozaczuk (w szabli). Z kolei w turnieju drużynowym miejsca na najwyższym stopniu podium zajęły reprezentantki Wojska Polskiego rywalizujące w szabli (szer. Angelika Wątor wraz z koleżankami z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego) i florecie (szer. Hanna Łyczbińska i szer. Julia Walczyk z AZS Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań). W rywalizacji indywidualnej tytuły wicemistrzowskie wywalczyli: kpr. Magdalena Piekarska-Twardochel i szer. Mateusz Antkiewicz (oboje w szpadzie), szer. Angelika Wątor (w szabli) i st. szer. Martyna Synoradzka (we florecie). Natomiast brązowe krążki w rywalizacji indywidualnej zdobyli: szablistka kpr. Bogna Jóźwiak i szpadzista szer. Damian Michalak. Ponadto żołnierze bili się w drużynach, które zajęły trzy drugie miejsca i jedno trzecie.

Wreszcie orientaliści rywalizowali o medale mistrzostw kraju w sprincie i sztafetach sprinterskich. Podobnie jak w poprzednich czempionatach w biegu na orientację żołnierzom nie udało się zdobyć tylko jednego krążka. Tym razem brązowego medalu nie wywalczył reprezentant Wojska Polskiego w sprincie. Mateusz Dzioba, z czasem 15 min 31 s, musiał uznać wyższość st. szer. Michała Olejnika (14,57) i szer. Piotra Parfianowicza (15,13). W rywalizacji kobiet złoto zdobyła st. szer. Aleksandra Hornik (15,47), srebro mar. Agata Olejnik (16,05), a brąz st. szer. Hanna Wiśniewska (16,12). Natomiast w sztafetach rozgrywano jedynie konkurencję sztafet mieszanych (w zespole startowały dwie zawodniczki i dwóch zawodników). Złoty medal wywalczyła sztafeta Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald Poznań (Wiśniewska, st. szer. Bartosz Pawlak, Olejnik, Hornik), srebrny – Ursynowsko-Natolińskiego Towarzystwa Sportowego Warszawa (Julia Głowacz, Jan Bednarski, szer. Piotr Parfianowicz, Zuza Parfianowicz), a brązowy – Orientusia Łódź (mar. Agata Olejnik, Piotr Rzeńca, Krzysztof Rzeńca, mar. Ewa Gwóźdź).