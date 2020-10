Jeszcze więcej OPW

Tegoroczny limit takich oddziałów wynosił 130. Zainteresowane placówki od stycznia mogły składać wnioski do MON-u o zezwolenie na utworzenie OPW. Ostatecznie klasy takie rozpoczęły działalność 1 września, a każdej z nich została przyporządkowana patronacka jednostka wojskowa. W sumie w OPW uczy się dziś ponad 3,5 tys. uczniów szkół średnich, m.in. z III Liceum Ogólnokształcącego „Kopernik” w Wyszkowie (jednostka patronacka to 1 Brygada Pancerna w Wesołej), Technikum nr 2 w Ostrołęce (2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu), Policyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku (7 Brygada Obrony Wybrzeża) i Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu (34 Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu ). W ciągu czterech lat nauki czeka uczniów 230 godzin lekcji z edukacji wojskowej, w tym 177 godzin zajęć praktycznych.

Odziały przygotowania wojskowego (OPW) to nowa formuła klas wojskowych prowadzonych w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych. Ich tworzenie umożliwiła nowelizacja ustawy „Prawo oświatowe”. Dzięki wpisaniu tego rodzaju klas do systemu oświaty szkoły prowadzące OPW mogą liczyć m.in. na dotacje z MON-u (na zakup ubioru ucznia, specjalistycznego wyposażenia, budowę strzelnic i funkcjonowanie takiej klasy), współpracę z jednostką patronacką i wsparcie w zakresie szkolenia wojskowego oraz zwiększone subwencje oświatowe z MEN. – To wymierne korzyści, stąd zainteresowanie projektem było bardzo duże. Od początku jednak było wiadomo, że w danym roku będzie mogła powstać ograniczona liczba takich klas. Dlatego co roku ustala ją, z uwzględnieniem potrzeb rekrutacyjnych, możliwości szkoleniowych wojska, a także środków przeznaczonych na ten cel w budżecie, minister obrony narodowej – wyjaśnia ppłk Waldemar Krzyżanowski, szef Wydziału Komunikacji Biura ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” .

W przyszłym roku szansę na naukę w OPW zyskają kolejni uczniowie. Jak wynika bowiem z przygotowanego w resorcie obrony narodowej projektu rozporządzenia, w roku szkolnym 2021/22 będzie mogło powstać 20 kolejnych oddziałów. W sumie więc ma działać 150 takich klas.

Organy prowadzące szkoły do 31 marca mogą zgłaszać wnioski do MON-u o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w roku szkolnym 2021/2022 w danej placówce edukacyjnej. Szkoły muszą przy tym spełnić określone wymagania, m.in. mieć kadrę przygotowaną do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto bierze się pod uwagę potrzeby rekrutacyjne wojska w danym regionie.

Gdy przepisy wejdą w życie, a ma się tak stać prawdopodobnie już w październiku, MON zacznie rozpatrywać zgłoszenia. Według planów resortu w kolejnych latach przewiduje się stopniowe zwiększanie limitów do około 45 oddziałów rocznie, tak by do 2024 roku zostało utworzonych 330 takich klas.

Realizowany przy wsparciu MON-u nowy systemowy program klas wojskowych jest nadzorowany przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Jego celem jest m.in. upowszechnienie edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, zasilenie rezerw sił zbrojnych i szeregów wojsk obrony terytorialnej, a także zwiększenie liczebności armii.