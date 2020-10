Święto Żołnierza Rezerwy w CPdMZ

10 października 2020 r. na placu apelowym w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Żołnierza Rezerwy. Święto to zostało ustanowione w zeszłym roku i obchodzone było po raz pierwszy.

Komendant Centrum płk dr Paweł Chabielski podziękował rezerwistom za ich służbę i poświęcenie z jakim przystępują do realizacji szkoleń. – Składam Wam ogromne podziękowania za waszą gotowość do niesienia pomocy, kiedy przyjdzie taka konieczność. Jestem pod wrażeniem Waszego zaangażowania podczas organizowanych ćwiczeń i szkoleń. Waszą postawą dajecie przykład prawdziwego patriotyzmu i oddania Ojczyźnie, wierności przysiędze wojskowej oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego – powiedział płk Chabielski.

Święto Żołnierza Rezerwy, ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2019 r. Data obchodów święta nie jest przypadkowa, bowiem nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Koronowem 10 października 1410 r. To tam polskie rycerstwo i pospolite ruszenie stoczyło zacięty bój z wojskami zakonu krzyżackiego. Polacy, po zdobyciu chorągwi, wywołali zamieszanie wśród Krzyżaków, które przerodziło się w ich ucieczkę. Bitwa ta pozbawiła Zakon o jedną trzecią zebranych na nowo sił i powstrzymała zaplanowany marsz na Bydgoszcz i Wielkopolskę. Finalnie, przyczyniła się do podpisania pokoju w Toruniu w 1411 r., kończąc Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim. Bitwa ta stanowi przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych średniowiecznej Europy. Wówczas rycerze, którzy po rozejmie z 1410 r. pozostawali w znacznym rozproszeniu na terytorium przygranicznym, wraz z szlachtą wielkopolską, dwoma prywatnymi hufcami oraz niewielkim oddziałem sprzymierzonych Tatarów, stanęli na wezwanie króla Władysława II Jagiełły.