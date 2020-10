Rywalizacja chemików w 16 Dywizji

Zawody przeprowadzono na podstawie rozkazu dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej, ściśle według zasad i kryteriów określonych w „Regulaminie zawodów użyteczno-bojowych pododdziałów wojsk chemicznych 16 Dywizji Zmechanizowanej”. Wykazały one dobry poziom wyszkolenia reprezentacji pododdziałów WChem jednostek wojskowych dywizji uczestniczących w zawodach, co znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie w wykonywaniu obowiązujących norm wyszkolenia specjalistycznego oraz uzyskanej punktacji.

Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie, zachowanie wysokiej dyscypliny, kultury osobistej i atmosfery uczciwej rywalizacji, a także wysiłek włożony przez wszystkich uczestników zawodów podczas osobistego przygotowania się oraz zdawania poszczególnych konkurencji. Kolejność i punktacja pododdziałów WChem w zawodach przedstawiała się następująco:

1. W specjalności – Ośrodki Analizy Skażeń (OAS):

I miejsce – OAS z plchem 20 Brygady Zmechanizowanej, 23 punkty,

2. W specjalności – sekcje rozpoznania skażeń (srsk):

I miejsce – srsk z plchem 20 Brygady Zmechanizowanej, 78 punktów,

3. W specjalności – obsługi likwidacji skażeń IRS (obsługi lsk IRS):

I miejsce – obsługa lsk z plchem 15 Brygady Zmechanizowanej, 128 punktów.

Zwycięskie Ośrodki Analizy Skażeń, sekcje rozpoznania skażeń oraz obsługi likwidacji skażeń zostały uhonorowane pucharem i dyplomem. Wyżej wymienione nagrody zostały wręczone przez przewodniczącego zawodów - szefa wojsk chemicznych dywizji na uroczystej zbiórce podsumowującej zawody użyteczno bojowe, który w imieniu Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej złożył gratulacje zwycięzcom oraz podziękował wszystkim żołnierzom za trud i wysiłek włożony podczas zdawania poszczególnych konkurencji.

Wyniki uzyskane przez poszczególne pododdziały WChem zostaną włączone do oceny wyszkolenia z OPBMR reprezentujących je jednostek wojskowych, a zdobyte doświadczenia i wyciągnięte wnioski – bezpośrednio do procesu szkolenia tych specjalistycznych elementów wsparcia z OPBMR. Ponadto, zwycięskie pododdziały będą reprezentować 16 Dywizję Zmechanizowaną na Centralnych Zawodach Pododdziałów Wojsk Chemicznych Sił Zbrojnych RP, które Szef Zarządu OPBMR IRW DG RSZ przeprowadzi w dniach 20-23.10.2020 r. w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.

Tekst: ppłk Krzysztof Gajda