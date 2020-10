Święto sportowców w mundurach

Dziękujemy za piękne chwile, jakie mogliśmy odczuwać, obserwując zmagania sportowe żołnierzy Wojska Polskiego – napisał w liście do uczestników Gali Sportu Wojskowego Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Podczas uroczystości, która odbyła się dziś w Centrum Olimpijskim, zostali wyróżnieni sportowcy w mundurach, którzy w ubiegłym roku odnieśli największe sukcesy.

Gala Sportu Wojskowego odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. W uroczystości, po raz pierwszy w roli ministra sportu, wziął udział Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów. – Sport i wojsko mają wiele wspólnych cech. To przede wszystkim kształtowanie charakterów, osobowości. W obu przypadkach wiąże się to z sięganiem do podstaw naszej cywilizacji, bo kultura grecka w dużej mierze była oparta na ideale doskonalenia cech psychicznych, osobowościowych, moralnych i fizycznych jednocześnie – mówił. Zaznaczył również, że „te obszary są dla państwa polskiego ważne i są przez nie wspierane”. – Dziś przede wszystkim chciałbym podziękować państwu za waszą pracę. Wojsko jest obecne w wielu dziedzinach sportowych i bardzo dobrze, że tak jest – zwrócił się do sportowców w mundurach.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, który z powodu kwarantanny nie mógł osobiście wziąć udziału w wydarzeniu, skierował do żołnierzy list. „Liczba miejsc na podium zawodów sportowych jest ograniczona, ale nie ma granic dla tego, co uważane za ważne zarówno w sporcie, jak i w wojsku, to jest kształtowania tężyzny fizycznej, wzmacniania kondycji, a także budowy charakterów”, napisał. „Rozumiejąc doskonale znaczenie sportu dla sprawności naszego wojska, wspieramy wysiłki żołnierzy sportowców i promujemy ich osiągnięcia, których jest naprawdę bardzo dużo. Dziękujemy za piękne chwile, jakie mogliśmy odczuwać, obserwując liczne zmagania sportowe żołnierzy Wojska Polskiego”, zaznaczył szef MON-u.