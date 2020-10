U podhalańczyków jesień pod znakiem szkolenia

6 października natomiast na OSPWL Orzysz, na strzelnicy piechoty Bemowo Piskie szkolenie ogniowe realizował 1 Batalion Strzelców Podhalańskich. Ćwiczenia nt. „Pluton w obronie bazy” na tzw. Szwejkowskich Wzgórzach na poligonie w Orzyszu odbywały się też w nocy.

Żołnierze 21 BSP szkolą się nieprzerwanie - przez najbliższy okres na OSPWL Orzysz. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do czekających ich wyzwań. Przed podhalańczykami stoi wiele zadań, m.in. planowane od wielu miesięcy ćwiczenie pk. Lampart-20, które rozpoczyna jesienny cykl szkoleń. Główną rolę gra 21 BSP.

Źródło: 21 BSP