Lubelscy terytorialsi najlepsi w pływaniu

- Zawody zorganizowaliśmy, nie tylko po to by wyłonić najlepszych żołnierzy-sportowców, ale także by promować wśród żołnierzy aktywne formy wypoczynku, inspirować ich do utrzymywania kondycji fizycznej na stałym wysokim poziomie oraz by propagować umiejętności pływacki w lokalnych środowiskach. ” – podkreśla Szef Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa WOT- Marek Oleszczuk.

Zawody pozwoliły na wyłonienie najlepszych pływaków w szeregach Terytorialsów, a tym samym stworzenie drużyny, która będzie reprezentowała Wojska Obrony Terytorialnej w mistrzostwach pływackich organizowanych przez Wojsko Polskie.

Wyniki:

Klasyfikacja drużynowa:

1 miejsce: 2 Lubelska Brygada OT, 283 punkty

2 miejsce: 3 Podkarpacja Brygad OT, 255 punktów

3 miejsce: 1 Podlaska Brygada OT, 235 punktów

Sztafeta 4x50m stylem dowolnym mężczyzn:

1 miejsce: 1 Podlaska Brygada OT z czasem 1:523.35 i 32 punktami,

2 miejsce: 3 Podkarpacka Brygada OT z czasem 1:53.51 i 28 punktami

3 miejsce: 6 Mazowiecka Brygada OT z czasem 2:00:68 i 26 punktami.

Sztafeta 4x50 metrów stylem zmiennym mężczyzn:

1 miejsce: 9 Łódzka Brygady OT z czasem 2:08.73 i 32 punktami,

2 miejsce: Dowództwo WOT z czasem 2:10.52 i 28 punktami,

3 miejsce: 2 Lubelska Brygada OT z czasem 2:12.16 i 26 punktami.

Sztafeta 4x50 metrów stylem dowolnym kobiet:

1 miejsce: 4 Warmińsko-Mazurska Brygada OT z czasem 2:45.50 i 32 punktami,

2 miejsce: 2 Lubelska Brygada OT z czasem 2:53.87 i 28 punkami,

3 miejsce: 12 Wielkopolska Brygada OT z czasem 2:55.28 i 26 punktami.

W klasyfikacji indywidualnej miejsca na podium zajęli odpowiednio:

Mężczyźni do 35 lat

50 metrów stylem dowolnym

1 miejsce: szer. Maciej WOŹNIAK, z czasem 24.46 s

2 miejsce: szer. Julian DUDEK, z czasem 25.53 s

3 miesjce: ppor. Adrian MICHALAK z czasem 26.82 s

50 metrów stylem klasycznym

1 miejsce: szer. Piotr CAR z czasem 32.99 s

2 miejsce: kpt. Marcin WRÓBLEWSKI z czasem 34.44 s

3 miejsce: szer. Michał MŁODECKI z czasem 34.60 s

50 metrów stylem grzbietowym

1 miejsce: szer. Bartosz BRODOWSKI z czasem 28.75 s

2 miejsce: szer. Michał JEZIORSKI z czasem 30.45 s

3 miejsce: szer. Szymon WODZEŃ z czasem 32.55 s

50 metrów stylem motylkowym

1 miejsce: st. Szer. Remigiusz GOLIS z czasem 25.68 s

2 miejsce: kpt. Michał LACHOWICZ z czasem 28.23 s

3 miejsce: szer. Sebastian WALISZEK z czasem 29.90 s

100 metrów stylem dowolnym

1 miejsce: szer. Maciej WOŹNIAK z czasem 0:55.33 s

2 miejsce: st. szer Rafał POREDA z czasem 1:01.80 s

3 miejsce: szer. Sebastian WALISZEK z czasem 1:01.94

100 metrów stylem klasycznym

1 miejsce: szer. Michał MŁODECKI z czasem 1:16.76

2 miejsce: ppor. Michał WOŁEK z czasem 1:24.74

3 miejsce: ppor. Damian LASKOWSKI z czasem 1:26.54

100 metrów stylem grzbietowym

1 miejsce: szer. Bartosz BRODOWSKI z czasem 1:03.06

2 miejsce: szer. Michał JEZIORSKI z czasem 1:08.01

3 miejsce: szer. Piotr CAR z czasem 1:09.99

100 metrów stylem motylkowym

1 miejsce: st. szer. Remigiusz GOLIS z czasem 0:58.78

2 miejsce: szer. Julian DUDEK z czasem 1:02.35

3 miejsce: kpt. Michał LACHOWICZ z czasem 1:05.49

Mężczyźni powyżej 36 lat

50 metrów stylem dowolnym

1 miejsce: szer. Sławomir KORZENIEWSKI z czasem 26.71 s

2 miejsce: kpt. Radosław PAZDRĄG z czasem 31.17 s

3 miejsce: szer. Józef ŁUCZAK z czasem 31.50 s

50 metrów stylem klasycznym

1 miejsce: ppor. Marcin STACHOWIAK z czasem 33.37 s

2 miejsce: st. kpr. Tomasz MALINOWSKI z czasem 41.86 s

3 miejsce: mł. Chor. Jacek WIŚNIEWSKI z czasem 42.54 s

50 metrów stylem grzbietowym

1 miejsce: plut. Bartłomiej KONECKI z czasem 36.09 s

2 miejsce: szer. Andrzej HARENDA z czasem 38.96 s

3 miejsce: mjr Tomasz DIEDTRICH z czasem 40.81 s

50 metrów stylem motylkowym

1 miejsce: szer. Jakub WÓJCIAK z czasem 32.87 s

2 miejsce: ppłk Mirosław RADWAN z czasem 33.08 s

3 miejsce: st. chor. Dominik KENDYCH z czasem 33.09 s

100 metrów stylem klasycznym

1 miejsce: ppor. Marcin STACHOWIAK z czasem 1:14.89

2 miejsce: szer. Paweł MARCHLEWSKI z czasem 1:32.29

3 miejsce: szer. Józef ŁUCZAK z czasem 1:33.35

100 metrów stylem grzbietowym

1 miejsce: plut. Bartłomiej KONECKI z czasem 1:25.04

2 miejsce: szer. Andrzej HARENDA z czasem 1:28.04

3 miejsce: mjr Tomasz DIEDTRICH z czasem 1:30.21

100 metrów stylem motylkowym

1 miejsce: szer. Jakub WÓJCIAK z czasem 1:19.26

2 miejsce: ppłk Mirosław RADWAN z czasem 1:20.70

3 miejsce: st. chor. Dominik KENDYCH z czasem 1:26.01

Kobiety do 35 lat

50 metrów stylem dowolnym

1 miejsce: szer. Aleksandra DUDEK z czasem 28.50 s

2 miejsce: szer. Natalia ZYGA z czasem 31.19 s

3 miejsce: szer. Patrycja HUZAR z czasem 31.79 s

50 metrów stylem klasycznym

1 miejsce: szer. Kornelia WALZ z czasem 35.40 s

2 miejsce: szer. Alicja WIELEWSKA 48.25 s

3 miejsce: kpr. Gabriela MIKA z czasem 44.64 s

Kobiety powyżej 36 lat

50 metrów stylem dowolnym

1 miejsce: szer. Edyta KRYSZAJTYS z czasem 34.13 s

2 miejsce: szer. Emilia KOZAKIEWICZ z czasem 39.28

3 miejsce: szer. Natasza SZPONAR-GRAB z czasem 47.45 s

50 metrów stylem klasycznym

1 miejsce: st, kpr. Alicja BARSZCZEWSKA z czasem 49.88 s

2 miejsce: szer. Żaneta BALCERZAK z czasem 51.99 s

3 miejsce: szer. Karolina SALOMON z czasem 52.77 s

Tekst: zespół prasowy Dowództwa WOT