„Three nations – one vision”

– „Three nations – one vision”, w tym określeniu skupia się zadanie, jakie stoi przed Brygadą i przed nami, ministrami obrony narodowej. Ta współpraca jest dobra dla bezpieczeństwa naszych państw. Przynosi realne, konkretne korzyści naszym wojskom – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak podczas uroczystości z okazji piątej rocznicy utworzenia Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Minister przypomniał historię wojskowej współpracy między trzema państwami, która sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nawiązał także do pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa na Wschodzie, m.in. agresji rosyjskiej na Gruzję w 2008 roku, a następnie na Ukrainę w 2014 roku.

REKLAMA

Szef polskiego resortu obrony zwrócił uwagę na to, że o bezpieczeństwo trzeba dbać solidarnie. – Musimy wyciągać wnioski, starać się o to, by wojska naszych państw były jak najsilniejsze, jak najlepiej wyćwiczone i aby współpracowały ze sobą – powiedział Mariusz Błaszczak. Podkreślił także, że Polska i Litwa są w Sojuszu Północnoatlantyckim.

– O bezpieczeństwie Polski świadczy także umowa o wzmocnionej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Konsekwentnie budujemy system bezpieczeństwa Polski i państw całej wschodniej flanki NATO, również współpracując z sąsiednimi krajami, czego przykładem jest współpraca z Ukrainą – powiedział minister Błaszczak i zwrócił się do żołnierzy z trzech państw. – Dziękuję wam za codzienną współpracę, solidarność wobec siebie i podnoszenie umiejętności. Dziękuję również moim kolegom ministrom obrony za dzisiejsze spotkanie i jestem przekonany, że takie spotkania staną się czymś oczywistym w naszej wspólnej pracy – zaznaczył szef polskiego MON-u.

Z kolei minister obrony narodowej Litwy Raimundas Karoblis podkreślił wyjątkowość miasta, w którym stacjonuje LITPOLUKRBRIG. – Właśnie tutaj, w Lublinie, 451 lat temu zaczęła się historia wspólnego litewsko-polskiego państwa – zauważył Karoblis i dodał, że geopolityka jest niezwykle istotna również w naszych czasach. – Wyzwania dla bezpieczeństwa i zagrożenia dla naszych państw są bardzo podobne. Rosja stwarza zagrożenie dla całego regionu. Dlatego nasza współpraca jest potrzebna, aby zapewni bezpieczeństwo. LITPOLUKRBRIG doskonale te dążenia symbolizuje – stwierdził Raimundas Karoblis.

O roli Wielonarodowej Brygady mówił również Andrij Taran, minister obrony narodowej Ukrainy. – Jej utworzenie stało się kolejnym przełomowym wydarzeniem w rozwoju braterskich relacji między Ukrainą, Polską i Litwą, opartych na wspólnej, wielowiekowej spuściźnie historycznej. Szczególne znaczenie ma to dziś, gdy Federacja Rosyjska siódmy rok z rzędu prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, bezprawnie zaanektowała Półwysep Krymski i część wschodniej Ukrainy – powiedział Taran. Szef ukraińskiego resortu obrony dodał, że w LITPOLUKRBRIG ukraińscy oficerowie zdobywają doświadczenie w funkcjonowaniu jednostki wielonarodowej zgodnie ze standardami NATO.

Jak podkreślił Andrij Taran, Wielonarodowa Brygada skutecznie realizuje swoje zadania od lat, a to stanowi podstawę do rozszerzenia formatu jej dalszego przeznaczenia. – Biorąc pod uwagę włączenie Ukrainy do Programu NATO Rozszerzonych Możliwości, proponuję ponownie rozpatrzeć kwestię możliwości użycia LITPOLUKRBRIG do zadań w składzie operacji międzynarodowych i misji, na przykład operacji Sojuszu w Kosowie – zaapelował Andrij Taran. Zdaniem ukraińskiego ministra takie zaangażowanie Brygady wzmocni jej wizerunek międzynarodowy i potwierdzi integrację Ukrainy z euroatlantyckim systemem bezpieczeństwa.

Fot. Leszek Chemperek CO/MON

Podczas uroczystości ministrowie wręczyli oficerom LITPOLUKRBRIG odznaczenia. Szefowie resortów obejrzeli również okolicznościową wystawę w centrum Lublina, dokumentującą historię Brygady.

Porozumienie o utworzeniu Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady podpisano 19 września 2014 roku. Jesienią 2015 roku jednostka została sformowana, a zdolność operacyjną osiągnęła na przełomie 2016 i 2017 roku. Siedziba i dowództwo LITPOLUKRBRIG znajdują się w Lublinie, a w skład Brygady wchodzą jednostki afiliowane z Polski, Ukrainy i Litwy, na co dzień stacjonujące w macierzystych bazach. Niedawno afiliowany został 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany. W sumie Brygada liczy około 4,5 tys. żołnierzy. Dowódcą jest płk Dmytro Bratishko, zastępcą płk Arturas Jasinskas, a szefem sztabu płk Michał Małyska. Funkcje dowódcze w LITPOLUKRBRIG są pełnione rotacyjnie w cyklu trzyletnim.