Przysięga podchorążych LAW

Przysięga wojskowa to wyjątkowy moment w życiu każdego żołnierza. 2 października na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej wypowiedzieli słowa roty.

O godzinie 11.00 dowódca uroczystości mjr Paweł Orłowski złożył meldunek o gotowości pododdziałów Prorektorowi ds. wojskowych płk. pil. dr. inż. Wojciechowi Wróblewskiemu. Następnie, po podniesieniu flagi państwowej płk Wróblewski powitał przybyłych gości oraz zgromadzoną kadrę i pracowników resortu obrony narodowej.

- Mam ten zaszczyt, aby oficjalnie powitać Was w naszej lotniczej, dęblińskiej rodzinie – tymi słowami płk Wróblewski zwrócił się do podchorążych pierwszego rocznika. - Aby dostać się do tej szkoły, przeszliście wieloetapową, trudną rekrutację. Macie najlepsze z możliwych predyspozycje aby stać się świetnymi pilotami czy nawigatorami. Nie obiecuję, że będzie łatwo, ale na pewno będzie warto, bo macie szansę robić w życiu to o czym inni tylko marzą. Każdego dnia pamiętajcie o tej pasji, fascynacji i miłości do lotnictwa, które sprawiły, że jesteście tu dziś z nami. Pamiętajcie o celu, jakim jest służba Ojczyźnie i zostanie oficerem Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej- podkreślił prorektor.