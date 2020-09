Żołnierze zdobyli 13 medali na mistrzostwach Polski w strzelectwie i kolarstwie

Rywalizacja była ostra, ale reprezentantom Wojska Polskiego udało się zdobyć 13 medali na mistrzostwach Polski w strzelectwie i kolarstwie. Zawodnicy specjalizujący się w strzelaniu do rzutków wywalczyli osiem złotych krążków, dwa srebrne i brązowy. Z kolei kolarze pojechali po dwa tytuły mistrzowskie w jeździe na czas.

Mar. Agnieszka Skalniak na trasie w Wuhan. Fot. Jacek Szustakowski

O medale mistrzostw Polski w strzelaniu do rzutków zawodnicy rywalizowali na strzelnicy w Poznaniu. Do zdobycia było dziesięć kompletów medali, w tym trzy w klasyfikacji drużynowej. W konkurencji trap 125 tytuł mistrza Polski obronił szer. Tomasz Pasierbski. W strzelaniu ze strzelby śrutowej do rzutków uzyskał 44 punkty. Natomiast tytuł wicemistrza Polski wywalczył szer. Piotr Kowalczyk, który na 50 możliwych oczek uzyskał 40. Pasierbski po pięciu pierwszych seriach (po pięć strzałów) miał 23 punkty i był najlepszym strzelcem w finale, do którego zakwalifikowało się sześciu zawodników. Niestety, jako pierwszy z finałowej rozgrywki po pięciu seriach odpadł złoty medalista indywidualny igrzysk w Wuhan – szer. Jaromir Wojtasiewicz, który uzyskał jedynie 13 punktów. Kowalczyk oraz dwóch innych zawodników po 25 strzałach zdobyli po 19 oczek. Jeden punkt więcej miał zaś Remigiusz Charkiewicz. W dwóch ostatnich seriach rywalizowali ze sobą już tylko Pasierbski i Kowalczyk. Po 40 strzałach prowadził z 35 punktami ten pierwszy. Kowalczyk zgromadził o cztery oczka mniej. W finałowym pojedynku obaj strzelcy oddali po jednym niecelnym strzale.

W rywalizacji drużynowej w konkurencji trap 125 drugie złoto wywalczył szer. Tomasz Pasierbski, a na najwyższym stopniu podium stanęli wraz z nim jego koledzy z Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław: Remigiusz Charkiewicz i Daniel Mrozek. Drugi srebrny medal zdobył natomiast szer. Piotr Kowalczyk. Tytuł wicemistrzowski wywalczyli również jego klubowi koledzy z Rawickiego Klubu Sportowego BOCK: Krzysztof Buniowski i Janusz Lato.