Kurs na instruktorów spadochronowych

W Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego 25 BKPow przez pięć dni trwała sesja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów spadochronowych. Każdy z żołnierzy musiał wykazać się przed komisją egzaminacyjną zarówno ze znajomości zagadnień teoretycznych jak i z umiejętności praktycznych.

Aby to osiągnąć uczestnicy kursu musieli pokonać szereg trudności, poczynając od wcale nie łatwych wymogów do zakwalifikowania się na kurs, poprzez kolejne zaliczenia poszczególnych części programu szkolenia, dziesiątki skoków wykonywanych z różnych statków powietrznych, w różnych warunkach w dzień i w nocy, na ląd i do wody, z wyposażeniem i bez, aż po końcowy egzamin przed komisją złożoną z najbardziej doświadczonych instruktorów spadochronowych w SZRP.

Ogromne doświadczenie i zaangażowanie kadry OSA-S, doskonałe wyposażenie, sprawdzony program nauczania - wszystko to pozwoliło na przygotowanie uczestników kursu nie tylko do egzaminu, ale również do pracy w jednostkach.