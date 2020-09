Ćwiczenia rezerwy w 55 Batalionie Remontowym zakończone

25 września zakończyły się ćwiczenia żołnierzy rezerwy 5 kompanii remontowej 55 Batalionu Remontowego.

Do jednostki wojskowej stawiło się 45 żołnierzy z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi oraz 6 żołnierzy do przeszkolenia specjalistycznego. Byli to zarówno młodzi ludzie jak i tacy, którzy ze służbą wojskową rozstali się ponad dwadzieścia lat temu.

Po przyjęciu żołnierzy, umundurowaniu ich i wyekwipowaniu, rezerwiści rozpoczęli intensywne szkolenie przygotowujące ich do realizacji zadań na zajmowanych stanowiskach. Podczas zajęć teoretycznych uaktualnili swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnowojskowych i specjalistycznych, poznali historię i tradycje 55 Batalionu Remontowego oraz zadania i przeznaczenie jednostki. Odświeżyli również swoją wiedzę z zakresu regulaminów, przepisów dyscyplinarnych, przeciwpożarowych oraz BHP.