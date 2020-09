Wojskowe uczelnie w dobie wirusa

Ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 znacząco wpłyną na organizację zajęć w nadchodzącym roku akademickim. Zgodnie z rekomendacjami ministra nauki i szkolnictwa wyższego kształcenie w pięciu wojskowych akademiach będzie się odbywać przede wszystkim metodą hybrydową. Stacjonarne zajęcia czekają głównie podchorążych oraz studentów pierwszego roku.

Do rozpoczęcia nowego roku akademickiego zostało kilka dni. Ze względu na pandemię COVID-19 władze uczelni wojskowych musiały jednak dużo wcześniej przygotować wytyczne dotyczące kształcenia wojskowych i cywilnych studentów. Wszystko po to, by zajęcia w każdej z akademii odbywały się w bezpieczny sposób, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Hybrydowo, czyli jak?

Wojskowa Akademia Techniczna zainauguruje nowy rok akademicki 1 października. Na oferowanych przez uczelnię 25 kierunkach swój pierwszy rok studiów rozpocznie 2600 studentów cywilnych oraz 850 podchorążych – kandydatów na żołnierzy zawodowych. – Trwająca pandemia COVID-19 nie pozostanie bez wpływu na organizację zajęć w naszej Akademii. Proces dydaktyczny będzie realizowany w systemie mieszanym (hybrydowym), rekomendowanym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w liście otwartym do rektorów polskich uczelni wyższych z 4 września 2020 r. – informuje Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowa WAT.

W praktyce oznacza to, że w większości wykładów, konwersatoriów oraz seminariów, a także w niektórych ćwiczeniach i zajęciach projektowych, będą wykorzystywane metody i techniki kształcenia na odległość. – Oczywiście nie wszystkie zajęcia da się przeprowadzić w taki właśnie sposób. Dlatego niektóre, np. laboratoria, zamierzamy prowadzić stacjonarnie, wprowadzając jednocześnie takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zarażenia się SARS-CoV2 – dodaje Jankiewicz. W praktyce grupy będą mniej liczne, możliwe też będzie łączenie zajęć w kilkugodzinne bloki w celu zmniejszenia liczby kontaktów między osobami przebywającymi na terenie uczelni. – Szczegółowe zasady planowania i realizacji zajęć będą określać poszczególne wydziały – dodaje rzeczniczka WAT.

Model hybrydowy będzie też obowiązywał podchorążych i studentów cywilnych Akademii Wojsk Lądowych. Tu inauguracja roku akademickiego odbędzie się 30 września. Studia wojskowe we Wrocławiu rozpocznie 365 podchorążych, a na I roku cywilnych kierunków będzie się kształcić 220 osób (w tym 150 osób na studiach I stopnia). Dodatkowo 150 podchorążych będzie studiować w Kolegium Wojskowo-Lekarskim w Łodzi.

– Wytyczne przygotowane przez władze uczelni zakładają w sumie cztery modele kształcenia i szkolenia, dostosowane m.in. do kierunków studiów. O szczegółach prowadzenia zajęć będą decydowali dziekani poszczególnych wydziałów – mówi por. Roksana Trawka, oficer prasowy Akademii Wojsk Lądowych.

Oprócz trybu stacjonarnego, w którym wszystkie zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego będą prowadzone w uczelni, możliwe będzie wprowadzenie też trybu stacjonarno-mieszanego. – W takim przypadku wykłady, seminaria dyplomowe, zajęcia dla grup powyżej 35 osób oraz inne formy kształcenia i szkolenia, gdzie nie występuje potrzeba aktywnego kontaktu interpersonalnego, będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – wyjaśnia por Trawka.

Zajęcia będą się też mogły odbywać w trybie zdalnym-mieszanym lub całkowicie zdalnym. W tym ostatnim przypadku zajęcia ze wszystkich przedmiotów będą prowadzone w formie asynchronicznej, umożliwiającej uczestnikom zajęć odtworzenie materiału udostępnionego przez prowadzącego zajęcia z wykorzystaniem platformy Moodle, lub synchronicznej – w kontakcie prowadzącego zajęcia z ich uczestnikami w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy MS Teams (WhatsApp, Skype). – Zajęcia stacjonarne w tym trybie będą mogły być prowadzone w minimalnym zakresie – do 10 proc. ogólnej liczby godzin – wyłącznie w sytuacjach, które uniemożliwiłyby zakończenia cyklu kształcenia w wymaganym czasie – mówi por. Trawka.

Stacjonarnie na pierwszym roku

Lotnicza Akademia Wojskowa zainauguruje rok akademicki 6 października. Studia wojskowe na I roku rozpocznie 116 podchorążych oraz jak na razie 350 osób cywilnych (trwa dodatkowa rekrutacja). Zajęcia dydaktyczne dla tych grup w semestrze zimowym będą odbywać się stacjonarnie. – Oczywiście w wypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej będą podejmowane decyzje co do ewentualnej zmiany kształcenia ze stacjonarnego na zdalne. Sytuację tę na bieżąco obserwuje powołany w LAW zespół do spraw monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – mówi mjr Marek Kwiatek, rzecznik prasowy LAW. W modelu hybrydowym z kolei uczyć się będą podchorążowie i studenci cywilni II–V roku. Część ćwiczeń będzie się odbywać w formie zdalnej. – Zdalnie będą prowadzone wykłady, seminaria i projekty, a także studia podyplomowe. Stacjonarnie z kolei będą się odbywały laboratoria – dodaje mjr Kwiatek.

Akademia Marynarki Wojennej rok akademicki zainauguruje 30 września. Uroczystość odbędzie się przy ograniczonej liczbie uczestników, a jej transmisję będzie można oglądać na oficjalnym kanale AMW na YT. Studia wojskowe na I roku rozpocznie 116 podchorążych, na cywilne dotychczas uczelnia przyjęła 532 osoby (trwa dodatkowa rekrutacja). Zajęcia, w zależności od wydziału, rozpoczną się od 5 do 8 października. Większość ich będzie się odbywała w formie zdalnej. – Wyjątkiem będą zajęcia na studiach dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, które będą odbywać się w trybie stacjonarnym. W takiej samej formie rozpoczną się studia cywilne dla studentów pierwszego roku i – jeśli sytuacja na to pozwoli – będą realizowane w taki sposób do końca listopada – wyjaśnia kmdr por. Wojciech Mundt, rzecznik prasowy AMW.

Potem planowane jest przejście na tryb zdalny. – Zajęcia laboratoryjne oraz na symulatorach wymagające obecności studentów zostaną skomasowane i zaplanowane na ostatni miesiąc zajęć semestru zimowego – mówi rzecznik AMW. Dodaje też, że przyjęte zasady będą obowiązywać w październiku i listopadzie 2020 r. – Decyzja o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach zależeć będzie od bieżącej sytuacji epidemicznej – mówi kmdr por. Mundt.

Także Akademia Sztuki Wojennej przygotowała szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji roku akademickiego. Dla pierwszych roczników studiów wyższych dziennych wszystkie zajęcia w październiku będą się odbywać tradycyjnie. Od listopada planowane jest częściowe wprowadzenie metody e-learningowej, tj. takiej, jaka od początku będzie obowiązywała studentów II–V roku: do 30 proc. zajęć będzie się odbywać w formie stacjonarnej w grupach dostosowanych do wielkości sal, pozostałe zajęcia, w tym także wykłady i przedmioty fakultatywne w ramach dotychczasowych grup ćwiczeniowych – zdalnie.

W przypadku kursów językowych oraz form kwalifikacyjnych dla żołnierzy zawodowych (m.in. PSPO – Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, PSOT – Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne, WKOS – Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny, WKS – Wyższy Kurs Sztabowy, KDB – Kurs Dowódców Batalionów) przewiduje się zajęcia stacjonarne w grupach dostosowanych do wielkości sal. Natomiast zajęcia na studiach doktoranckich, MBA czy w ramach programu Erasmus będą organizowane w systemie mieszanym.