Szkolenie przed misją

15 września rozpoczęło się szkolenie poligonowe XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Resolute Support Mission (PKW RSM) w Afganistanie.



Pierwszy dzień poligonu był dość schematyczny: poświęcony organizacji obozowiska, a także opierał się na cyklu szkoleń z zakresu zasad bezpieczeństwa, instruktażu BHP oraz na szkoleniu z Żandarmerią Wojskową.

Przez najbliższe kilka tygodni żołnierze będą szkolić się w OSPWL Wędrzyn, a szkolenie zapowiada się bardzo intensywnie. Przed pancerniakami stoi szereg wyzwań. Początkowy czas to przygotowanie do certyfikacji plutonów. Zajęcia praktyczne w postaci między innymi: realizacji konwojów i patroli oraz organizacji posterunków kontrolnych, działań w zakresie ochrony bazy, ochrony VIP-a, postępowania z osobami zatrzymanymi, zajęć z improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi oraz wiele innych przedsięwzięć szkoleniowych, które pozwolą na przygotowanie się żołnierzy w jak najlepszym stopniu do wykonywania zadań poza granicami kraju.

Istotnym, jeśli nie najważniejszym elementem szkolenia, jest szkolenie ogniowe, które przeplata się z zajęciami z taktyki. Certyfikacja plutonów ochrony będzie trzydniowym przedsięwzięciem, mającym na celu sprawdzenie zgrania poszczególnych elementów na tym poziomie. Wisienką na torcie będzie certyfikacja narodowa całego kontyngentu, która zweryfikuje gotowość do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem na terenie Afganistanu. Pierwszy tydzień zajęć taktycznych i ogniowych jest już za żołnierzami ze Świętoszowa. Poziom realizacji zadań prezentuje się na wysokim poziomie, a pełne zaangażowanie żołnierzy XIII zmiany widać na każdym kroku.



Tekst: kpt. Monika Wywiórka