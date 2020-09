Wspólnie zadbajmy o naszą przyszłość

Milion sadzonek przygotowały Lasy Państwowe w ramach akcji „SadziMY”. To ekologiczna inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy, której celem jest odtworzenie lasów zniszczonych w trakcie nawałnic w 2017 roku. W akcji udział biorą także żołnierze. Dzisiaj zadbali o zaplecze logistyczne i posiłki dla uczestników akcji wspólnego sadzenia drzewek z parą prezydencką w Lipuszu.

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda przyjechali dziś do Lipusza w województwie pomorskim, aby zainaugurować drugą edycję akcji „SadziMY”. Jej celem jest odtworzenie lasów zniszczonych przez nawałnice w 2017 roku. – Chciałbym, aby ta akcja była akcją jednoczącą społeczeństwo we wszystkich regionach naszego kraju – mówił dziś prezydent. Zaapelował także, aby do akcji przyłączyli się wszyscy, którzy kochają przyrodę. Lasy Państwowe przygotowały aż milion sadzonek, które wszyscy zainteresowani udziałem w akcji mogą odbierać w 430 nadleśnictwach na terenie całego kraju. – To jest bardzo ważne, bo nie chodzi tylko o to, że jak wyrośnie drzewo, to będziemy mogli pod nim odpocząć. Jest to także istotne dla przyszłych pokoleń, a także dla zrównoważonego rozwoju – mówił Andrzej Duda. Przypomniał, że polscy leśnicy sadzą każdego roku pół miliarda drzew. – Dołączmy do nich, aby było ich jeszcze więcej – zaznaczył.

Agata Korhnauser-Duda przypomniała, że aby akcja „SadziMY” mogła się odbyć w Lipuszu, zniszczony przez nawałnicę teren musiał zostać wcześniej przygotowany przez leśników. Zaznaczyła także, że w ciągu godziny, para prezydencja zasadziła 101 sadzonek. – Mamy nadzieję, że się przyjmą i będą służyć następnym pokoleniom – powiedziała. – Lasy to nasze wspólne dobro, a także niezbędny czynnik równowagi ekologicznej i miejsce gdzie możemy odpocząć od miejskiego zgiełku. Dlatego wszyscy musimy o nie dbać – podkreśliła.