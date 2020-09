Nowy album WIW-u o bohaterach 1920 r., ofiarach zbrodni katyńskiej

Walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej, a 20 lat później stali się ofiarami zbrodni katyńskiej. Historię 10 oficerów Wojska Polskiego przedstawia album wydany przez Muzeum Katyńskie i Wojskowy Instytut Wydawniczy. – Naszą ideą było ukazanie bohaterów jako osób mających swoje historie, rodziny i życie zawodowe – mówili podczas promocji autorzy publikacji.

– Chcemy, aby za sprawą tego albumu powrócili do nas współtwórcy polskiego zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej, którzy 20 lat później za swoją służbę Polsce zapłacili życiem – mówił Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego podczas promocji albumu „Katyń – zapomniani żołnierze 1920–1940. Między chwałą a zagładą”. Spotkanie odbyło się w Muzeum Katyńskim w Warszawie, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Dyrektor Podczaski dodał, że publikacja powstała z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej. – Ideą opracowania jest pokazanie nici łączącej zwycięstwo Wojska Polskiego nad Armią Czerwoną w 1920 roku ze zbrodnią katyńską – zaznaczył dyrektor WIW-u.

Bogato ilustrowany album przedstawia sylwetki 10 polskich żołnierzy, którzy brali udział w wojnie 1920 r., a wiosną 1940 r. zostali zamordowani przez Sowietów. – Wydawnictwo to to próba przebicia się z tematyką katyńską do szerszego grona odbiorców, ponieważ wierzymy, że historia tej zbrodni ukazana z perspektywy losów poszczególnych jej ofiar będzie dla czytelnika ciekawsza niż suche dane i liczby – podkreślał Sławomir Frątczak, dyrektor Muzeum Katyńskiego. Dodał, że ideą twórców albumu było ukazanie bohaterów nie jako anonimowych ofiar, lecz osób z krwi i kości, mających swoje historie, rodziny i życie zawodowe.