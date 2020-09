Zostań studentem ASzWoj

Do końca września Akademia Sztuki Wojennej prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia cywilne. Do wyboru jest 12 kierunków na studiach licencjackich i magisterskich. Można wybrać administrację, logistykę czy bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomację. – Zachęcamy do studiowania u nas. Gwarantujemy wysoki i merytoryczny poziom edukacji – mówi płk dr hab. Leszek Elak, prorektor ASzWoj.





Z powodu pandemii COVID-19 zostały przełożone terminy matur, a w konsekwencji także rekrutacji na uczelnie wojskowe. Akademia Sztuki Wojennej na wnioski od ochotników czekała do 11 września. – Na tegoroczną rekrutację bez wątpienia duży wpływ miała epidemia koronawirusa. Wielu kandydatów, którzy zarejestrowali się w naszym systemie, nie przystąpiło do postępowania kwalifikacyjnego. Na taką sytuację mogły mieć właśnie wpływ obawy związane z trwającą pandemią, ale też słabsze niż zazwyczaj wyniki matur – mówi płk dr hab. Leszek Elak, prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj.

Kilka dni temu uczelnia ogłosiła listę zakwalifikowanych. Nie jest ona jednak ostateczna, bo władze ASzWoj zdecydowały o przedłużeniu terminu rekrutacji i zorganizowaniu naboru uzupełniającego. Szansę na rozpoczęcie studiów będą mieli kolejni zainteresowani. Wnioski można składać do końca września.