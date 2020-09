Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza!

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w najbliższych dniach odbędzie się koncert zespołu Luxtorpeda oraz uroczystości upamiętniające ofiary Armii Czerwonej na Pomorzu 1945 roku.

17 września 2020 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie zorganizowany koncert zespołu Luxtorpeda ku pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. Początek wydarzenia o godz. 20.00 w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego. Wstęp wyłącznie dla zaproszonych gości, jednak zostanie przeprowadzona bezpośrednia transmisja na kanałach Facebook:

* Młodzi dla Polski Trójmiasto ,

* Muzeum II Wojny Światowej ,

a także na stronie wydarzenia na Facebooku .

ORGANIZATORZY:

* Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

* Młodzi dla Polski Trójmiasto - organizacja zrzeszająca młodych ludzi, głównie studentów, chcąca by głos ich społeczności był głosem ludzi, dla których troska o dobro Polski jest najwyższą wartością. Fundacja organizuje spotkania, szkolenia, konferencje, koncerty, panele dyskusyjne. Stara się być aktywna, po to, aby pokazać, że ludzie młodzi też są chętni do działania i chcą dyskutować o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Organizacja działa od 2016 roku, a w 2018 przyjęła osobną formę prawną.



MECENAS GŁÓWNY

- Ministerstwo Obrony Narodowej

SPONSOR

- Fundacja LOTOS

PATRONI MEDIALNI:

- Trójmiasto.pl

- Radio Gdańsk

- TVP 3 Gdańsk

PARTNERZY:

- Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku

- Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Natomist w dniach 18-19 września w kościele rektoralnym pw. św. Józefa w Gdańsku i w Oblackim Centrum Kultury odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary Armii Czerwonej na Pomorzu 1945 roku. Wydarzenie organizowane jest przez:

* Oblackie Centrum Edukacji i Kultury w Gdańsku

* Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

* Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.

Początkowo uroczystości planowane były na 27-28 marca, jednakże ze względów epidemiologicznych organizatorzy przenieśli je na późniejszy termin. W programie zaplanowano:

18 września br. - koncert kwintetu smyczkowego Capella Gedanensis (artyści zagrają na instrumentach z epoki) oraz Agnieszki Tomaszewskiej (sopran). Koncert rozpocznie się o godz. 19:00 w koście pw. św. Józefa w Gdańsku.

19 września br. - konferencja naukowa (godz. 16:45), w czasie której wykład wygłosi m.in. dr Dmitriy Panto z Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W ramach wydarzenia odbędzie się także prezentacja wystawy ">Domy płoną, kobiety krzyczą, zabawili się do woli

Ponadto 19 września br. (godz. 15:00) w kościele rektoralnym pw. św. Józefa odbędzie się msza święta, po której nastąpi złożenie kwiatów pod upamiętnieniem mieszkańców Gdańska spalonych w kościele św. Józefa.

Program uroczystości dostępny jest na stronie internetowej Muzeum.

Źródło: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku