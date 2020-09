Służba przygotowawcza szansą na zawodowstwo

14 września do 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zgłosili się ochotnicy w ramach III turnusu służby przygotowawczej.



„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” – hasło zachęcające potencjalnych kandydatów do wstąpienia w szeregi służb mundurowych. W związku z nowym systemem rekrutacji do Wojska Polskiego, po raz pierwszy w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej ruszyło 30-dniowe szkolenie ochotników do służby przygotowawczej. 17 WBZ jest jedną z pierwszych jednostek, w których odbywa się przeszkolenie ochotników do turnusu służby przygotowawczej.

Przedsięwzięcie trwać będzie od 14 września do 10 października br. Służba przygotowawcza jako jedna z form służby wojskowej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób ze środowiska cywilnego. W dniu dzisiejszym do Ośrodka Służby Przygotowawczej zorganizowanej w dywizjonie artylerii samobieżnej, 17 WBZ zgłosiło się około 100 chętnych kandydatów. Taka forma wprowadzenia do służby wojskowej jest dla ochotników ciekawym rozwiązaniem i szybką przepustką do wstąpienia w szeregi armii. „ Zawsze chciałam spróbować swoich sił jako żołnierz. Ponadto jestem pozytywnie nastawiona do miesięcznego szkolenia i chciałabym swoja przyszłość związać z mundurem. Myślę, że w moim życiu nastąpił etap, w którym podejmę dobrą decyzję’’- komentuje nowo wcielona Pani Paulina.