„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam...”

11 września 2020 roku na placu garnizonowym jednostki wojskowej w Świętoszowie, po miesiącu ciężkich szkoleń, musztry oraz wczesnego wstawania, żołnierze rezerwy wypowiedzieli uroczyste słowa przysięgi wojskowej. Bez wątpienia jest to najważniejszy dzień w życiu żołnierza.

O godzinie 8:00 dowódca uroczystości ppłk Renart Skrzypczak złożył meldunek dowódcy gen. bryg. Rafałowi Kowalikowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. Generał w swoim przemówieniu powiedział: - Dla nas, Polaków, przysięga wojskowa to ważna część narodowej tradycji. Jest nieodłącznym elementem wpisanym w historię Oręża Polskiego. Przysięgę przed wiekami składali wojowie Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz rycerze króla Władysława Jagiełły przygotowujący się do bitwy z Krzyżakami na polach Grunwaldu. Do historii przeszła przysięga, którą na wierność narodowi na rynku Starego Miasta w Krakowie składał Tadeusz Kościuszko. Na przestrzeni dziejów zmieniała się treść roty i forma – natomiast sens, zawsze pozostawał ten sam. Przysięga wojskowa, którą za chwilę złożą żołnierze kompanii szkolnej, jest aktem o bogatej i głębokiej treści. Nakłada na żołnierzy obowiązek obrony niepodległości i granic, a także wierności wobec Rzeczypospolitej.

Następnie przedstawiciele żołnierzy rezerwy, którzy zostali wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar, wystąpili przed szyk i razem ze wszystkimi wypowiedzieli słowa przysięgi wojskowej. Nie mogło zabraknąć również przemówienia przedstawiciela rodziców. - Złożenie przysięgi wierności Ojczyźnie w obecności nas, rodziców, bliskich, znajomych i przełożonych to moment, który na zawsze pozostanie w naszych głowach ale i w naszych sercach.