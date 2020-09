Kawalerzyści w Hrubieszowie

Odtworzenie Święta 2 Pułku Strzelców Konnych, dwudniowe pokazy kawaleryjskie, festyn patriotyczny i prezentacja nowoczesnego sprzętu oraz taktyki współczesnych formacji Wojska Polskiego. Tak będzie wyglądała szósta edycja Święta Strzelca Konnego w Hrubieszowie. Impreza będzie wyjątkowa, ponieważ jej termin zbiega się ze Świętem Wojsk Lądowych.

Dotychczas Święto Strzelca Konnego było organizowane w Hrubieszowie w drugi weekend lipca. Termin nawiązywał bowiem do daty, w której stacjonujący we Francji 1 szwadron 1 Pułku Szwoleżerów otrzymał sztandar. To właśnie ta jednostka przybyła w maju 1919 roku z Błękitną Armią gen. Hallera do Polski, a już miesiąc później wzięła udział w walkach z Ukraińcami. Następnie działała na froncie wojny bolszewickiej w 1920 roku. Bohaterska postawa żołnierzy sprawiła, że po zakończeniu działań wojennych został podpisany rozkaz, na mocy którego szwadrony wywodzące się z Błękitnej Armii otrzymały garnizon w Hrubieszowie i miano 2 Pułku Strzelców Konnych. – W tym roku, z powodów epidemicznych, uroczystości zostały przeniesione na wrzesień. Świętujemy więc jednocześnie setną rocznicę pokonania bolszewików i sto lat obecności w hrubieszowskich koszarach polskich kawalerzystów – wyjaśnia Przemysław Omieczyński, prezes zarządu Fundacji Niepodległości, współorganizującej Święto Strzelca Konnego.

Właśnie odtworzenie święta 2 Pułku Strzelców Konnych jest integralną częścią corocznego wydarzenia. Tak będzie i tym razem. W sobotę o godzinie 18.00 w kościele garnizonowym w Hrubieszowie zostanie odprawiona msza święta z ceremoniałem wojskowym. Następnie na terenie koszar 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego rozpocznie się apel pamięci. Jednostka rozpoznawcza dziedziczy bowiem tradycje przedwojennego 2 Pułku Strzelców Konnych. – Powszechnie uważa się, że my Polacy kawalerię mamy we krwi. W jednostce patrzymy na to nie tylko od strony chwalebnych kart historii. Zmieniły się przecież domeny walki, jest nowy sprzęt, nowe technologie. Jednak na co dzień czerpiemy z ducha kawalerii – to dziedzictwo zobowiązuje – tłumaczy płk Jakub Garbowski, dowódca 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, i dodaje: – Bycie kawalerzystą rozumiemy dzisiaj jako sposób podejścia do wykonywania zadań – z inicjatywą, dynamicznie, zawsze elastycznie adaptując się do każdych warunków – zapewnia płk Garbowski.