CPDMZ po raz drugi wystawcą na MSPO

8 września 2020 r. rozpoczął się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Od 28 lat jest miejscem prezentacji największych dokonań Sił Zbrojnych z całego świata. W tym roku wydarzenie rozpoczęło się pod znakiem brytyjskiej wystawy narodowej. Po raz drugi swoje stanowisko prezentuje Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

Na stoisku tym prezentujemy historię naszego Centrum, dorobek szkoleniowy, dorobek misyjny. Przedstawiamy również jeden z elementów szkoleniowych, jakim jest makieta, za pomocą której szkolimy naszych żołnierzy, oficerów taktycznych Zespołu Wsparcia, w jaki sposób analizować środowisko cywilne w rejonie operacji.

Na targach można zobaczyć sprzęt pancerny, rakietowy, śmigłowce, materiały wybuchowe. Swój debiut na targach ma również nowy Ford Ranger XLT, który został dostosowany do potrzeb wojska. Specjalnie dla służb wzmocniono opony, zabudowano silnik, a dodatkowo wstawiono zabudowę tyłu samochodu. Można również zobaczyć po raz pierwszy wyrzutnię M901. Razem z wyrzutnią US Army prezentuje także ośmiokołowy samochód taktyczny M908 HEMTT oraz zestawy pocisków rakietowych PAC-3. Wojsko amerykańskie prezentuje również śmigłowiec szturmowy AH-64 Apache.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego potrwa do 10 września br.