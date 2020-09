Nowości PCO na MSPO

Najbardziej oczekiwaną premierą, sygnalizowaną już w 2019 r., jest Modułowy Zestaw Noktowizyjny MZN-1. Zgodnie z nazwą zapewnia on możliwość konfigurowania urządzenia zgodnie z bieżącymi potrzebami misji, zapewniając optymalne dostosowanie się do wymagań pola walki.

Nowości warszawskiej spółki w dziedzinie indywidualnego wyposażenia żołnierzy są odpowiedzią na zapotrzebowanie najbardziej wymagających użytkowników, w tym jednostek Wojsk Specjalnych. W nowych urządzeniach zastosowano lekkie oraz wytrzymałe materiały konstrukcyjne, modułową budowę, a także znacznie ulepszono ergonomię. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem doprowadziło to do stworzenia nowatorskich rozwiązań niedostępnych dotychczas na rynku, nie tylko polskim.

Udział Grupy PGZ w tegorocznej edycji MSPO koncentruje się głównie na spotkaniach biznesowych. Nie zmienia to faktu, że PCO S.A., lider branży optoelektronicznej, przygotował na to wydarzenie kilka interesujących premier.

Co odróżnia MZN-1 od dotychczas stosowanych rozwiązań?

Bardzo łatwa konfiguracja gogli ze wzmacniaczami obrazu 18 mm, 16 mm lub detektorem termowizyjnym w układzie mono- lub binokularowym;

konstrukcja oparta o szerokie wykorzystanie wysokoudarowych tworzyw sztucznych, stopów aluminium, tytanu;

wspólne zasilanie przeniesione z monokulara lub gogli do mostka;

wspólne sterowanie z mostka (ON/OFF/IR/IR+);

unikalna funkcja automatycznego wyłączania monokularów;

dostosowanie jasności obrazu do potrzeb sytuacji (manual gain control);

dowolny kierunek zainstalowania baterii;

otwarta architektura gogli pod przyszłe aplikacje (np. wyświetlania danych, Fusion obrazów itp.).

Następna nowość opracowana przez PCO S.A. to zminiaturyzowany monokular termowizyjny MT-1, który jest najmniejszym urządzeniem w tej technologii w ofercie producenta i jednym z najmniejszych oraz najlżejszych na świecie. Mimo niewielkiej masy zapewnia doskonałe parametry obrazu. To nowatorskie rozwiązanie techniczne pozwala na użycie go jako ręcznego przyrządu obserwacyjnego lub modułu dołączanego do gogli MZN-1. MT-1 może być także wykorzystywany ze wszystkimi akcesoriami monokulara MU-3M, znacznie rozszerzając jego możliwości.

Kolejną propozycję stanowi monokular noktowizyjny z 18 mm wzmacniaczem obrazu. Jest on spełnieniem oczekiwań klientów preferujących ten rodzaj wzmacniacza, np. produkcji amerykańskiej. Dzięki polimerowemu korpusowi noktowizor zachowuje podobną masę do uznanego monokulara 16 mm MU-3M, jednocześnie współpracując z jego osprzętem, co niewątpliwie może zainteresować dotychczasowych użytkowników tego systemu.

Wdrożenie tych nowatorskich urządzeń wprowadzi nową jakość do Sił Zbrojnych RP, a także stworzy nowe możliwości sprzedaży polskich wyrobów za granicę, lokując je w ścisłej czołówce światowych rozwiązań nokto- i termowizyjnych.



PCO S.A. jest czołowym krajowym producentem przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska oraz innych służb mundurowych. Oferta Spółki obejmuje zarówno wyposażenie indywidualne żołnierza, jak i wozów bojowych. PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Spółka PCO S.A. należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 50 spółek najważniejszych dla polskiego przemysłu obronnego: zakłady produkcyjne, serwisowe i ośrodki badawcze. PGZ jest producentem innowacyjnych systemów i rozwiązań wykorzystywanych przez Siły Zbrojne RP i formacje sojusznicze.

Tekst: Paulina Denis-Dyoniziak/ PCO