Jutro rusza MSPO 2020!

W tym roku będzie to jedyna impreza wystawiennicza branży obronnej w Europie. Jutro w Kielcach po raz 28. swoje podwoje otworzy Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, na którym swoje najnowsze produkty zaprezentuje prawie 200 firm zbrojeniowych z całego świata. Imprezie towarzyszy Wystawa Sił Zbrojnych RP, a krajem wiodącym targów jest tym razem Wielka Brytania.

Na powierzchni około 10 tys. metrów kwadratowych swoje produkty zaprezentuje prawie 200 firm z 16 państw: Polski, Belgii, Chin, Czech, Danii, Francji, Izraela, Korei Południowej, Niemiec, Republiki Południowej Afryki, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajwanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Choć to zdecydowanie mniej niż podczas poprzednich edycji targów – które przyciągały około 600 podmiotów z całego świata, dzięki czemu mogły się poszczycić mianem trzeciej co do wielkości imprezy wystawienniczej branży obronnej w Europie – to warto pamiętać, iż MSPO to w tym roku jedyne targi zbrojeniowe na Starym Kontynencie.