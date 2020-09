Klasa mundurowa z Rzepina z wizytą w 3. Flotylli Okrętów

1 września, po zakończeniu porannych uroczystości, udali się do Portu Wojennego Gdynia, gdzie zwiedzili salę tradycji gdyńskiej Flotylli, zapoznając się z jej historią. Wzięli także udział w uroczystościach na Cmentarzu Wojennym w Redłowie, gdzie pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża złożyli wiązankę kwiatów. Następnie uczestniczyli w uroczystościach na cmentarzu Marynarki Wojennej, gdzie w Kwaterze Pamięci oddali hołd bohaterom poległym w obronie Wybrzeża w 1939 roku.

Licealiści przyjechali do Gdyni w poniedziałek, 31 sierpnia, skąd na okręcie ratowniczym ORP Lech udali się do Gdańska, by wziąć udział w obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Na pokładzie ORP Lech uczniowie zostali zapoznani z zadaniami do jakich przeznaczony jest okręt w codziennej służbie.

Uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Rzepinie odwiedzili 3. Flotyllę Okrętów. Kadeci wzięli udział w obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte i w Gdyni oraz uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę przybycia pierwszego transportu więźniów do Obozu Koncentracyjnego w Sztutowie.

REKLAMA

W środę, 2 września, licealiści klasy mundurowej udali się do Sztutowa. Tam, wraz z dowódcą 3. Flotylli Okrętów, kontradmirałem Mirosławem Jurkowlaniec, uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę przybycia pierwszego transportu więźniów do Obozu Koncentracyjnego KL Stutthof. W drodze powrotnej do Gdyni uczniowie z Rzepina zostali zapoznani z pracami na Przekopie Mierzei Wiślanej, który ma połączyć Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym.

Dla kadetów klas mundurowych, objętych pilotażowym programem MON wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych, była to doskonała okazja do pozyskania informacji na temat wymagań i kwalifikacji, jakie są konieczne do realizacji wybranej drogi kariery wojskowej oraz poznania charakteru służby w morskim rodzaju Sił Zbrojnych RP.



***

Możliwości i zasady współpracy resortu obrony narodowej ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne rozszerzające przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tj. prowadzącymi tzw. klasy wojskowe, określają zapisy Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Powyższe przepisy umożliwiają dowódcom jednostek wojskowych współpracę ze szkołami, jako partnerami społecznymi, w tym udział ekspertów wojskowych w merytorycznym przygotowaniu zajęć szkolnych, pokazy sprzętu wojskowego, pomoc logistyczną w przygotowaniu przedsięwzięć szkoły, a także udostępnianie pomieszczeń do realizacji wybranych zajęć, np. hal sportowych na zajęcia wychowania fizycznego.

Tekst: 3. Flotylli Okrętów