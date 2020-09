Cztery przysięgi Terytorialsów w ciągu dwóch najbliższych dni

5 i 6 września br. kolejni ochotnicy do pełnienia terytorialnej służby wojskowej złożą przysięgę wojskową. Uroczystości odbędą się w czterech lokalizacjach: Brzegu, Kutnie, Szczecinie i Ciechanowie. Po wypowiedzeniu słów roty przysięgi wojskowej ponad 200 ochotników stanie się żołnierzami Wojska Polskiego. Z uwagi na stan epidemiologiczny przysięgi odbędą się w zaostrzonym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą gości.

Blisko 70. mieszkańców województwa opolskiego złoży w sobotę przysięgę wojskową. Tym samym dołączą oni do grona żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przysięga odbędzie się w 171 batalionie lekkiej piechoty w Brzegu. Uroczystość rozpocznie się w samo południe. To pierwsza przysięga opolskich terytorialsów w czasach pandemii. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne w uroczystości nie będą mogli uczestniczyć goście i rodziny terytorialsów. Nie oznacza to jednak, że nie będą mogli zobaczyć jak ich najbliżsi wypowiadają słowa roty i stają się żołnierzami. Specjalnie dla nich prowadzona będzie transmisja na żywo.

Przysięgę będzie mógł zobaczyć każdy na kanale YouTube pod linkiem: https://youtu.be/IbnurgYUkbw lub https://bit.ly/2DwCBUO

KUTNO

W najbliższą sobotę, 5 września przysięgę złoży 25 kandydatów do terytorialnej służby wojskowej w 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 11:00 na terenie jednostki wojskowej 92 batalionu lekkiej piechoty w Kutnie. Nowi Terytorialsi mają od 18 do 45 lat, są wśród nich nauczyciele - religii i historii, studenci, pracownik banku, informatyk, ratownik medyczny. Po przysiędze żołnierze będą służyć w pododdziałach rozmieszczonych najbliżej ich miejsca zamieszkania. Po raz kolejny uroczystość utrzymana będzie w reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą gości.

SZCZECIN

14 Zachodniopomorska Brygada OT to jedna z dwóch najmłodszych brygad OT w kraju, powstała jesienią ubiegłego roku i liczy dziś ponad 400 żołnierzy. W najbliższą sobotę do jej szeregów dołączy 39 nowych żołnierzy. Uroczysta przysięga odbędzie się na terenie 14. Zachodniopomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Szczecinie - Podjuchach. Wśród przysięgających jest 16 kobiet, w tym matka i córka. Mąż i ojciec przysięgających jest już żołnierzem 14. Zachodniopomorskiej Brygady OT od lutego 2020 roku.

Uroczystość zaprzysiężenia zostanie połączona z obchodami Święta Brygady i pożegnaniem obecnego dowódcy brygady, płk. Grzegorza Kaliciaka.

6 września

CIECHANÓW

W najbliższą niedzielę 6 września, odbędzie się już przedostatnia przysięga wojskowa w tym roku w koszarach 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W samo południe 60 Terytorialsów 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ, złoży przysięgę na Sztandar Światowego Związku Żołnierzy AK okręgu Ostrołęka. Ochotnicy od 22 sierpnia odbywają szkolenie podstawowe, które zakończą egzaminem w postaci pętli taktycznej podsumowującej początkowy etap szkolenia żołnierza OT.

Sierpniowe szkolenie dla osób, które nie miały wcześniej styczności z wojskiem przyciągnęło głównie ludzi młodych. 65% stanowią osoby w wieku 18-25 lat, a 22 z nich to uczniowie i studenci, którzy skorzystali z ostatnich dni wakacji by spróbować swoich sił w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej. Oprócz uczniów i studentów, wakacyjne szkolenie podstawowe rozpoczęli przedstawiciele różnych profesji, pochodzący z różnych środowisk. Są wśród nich pracownicy administracyjni instytucji państwowych, mechanicy, animator kultury, recepcjonistka, pracownicy banków, kierowcy, magazynierzy czy instruktorzy sztuk walki.

Kolejne powołanie do terytorialnej służby wojskowej w szeregach 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie miało miejsce 13 listopada.

Tekst: płk Marek Pietrzak/WOT