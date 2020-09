Garnizon Biała Podlaska

Podczas kwalifikacji, oprócz rozmowy ze starszym podoficerem dowództwa 1 Brygady, każdy ochotnik będzie musiał udowodnić, że ma świetną kondycję (chyba, że ma zaświadczenie, iż zaliczył test w ciągu ostatnich sześciu miesięcy). Podczas egzaminu, kandydaci do służby będą musieli między innymi podciągać się na drążku, wykonać skłony w przód, a także biegać. Motywacja do służby zostanie także oceniona przez psychologa.

Najbliższa kwalifikacja odbędzie się 9 i 10 września w Białej Podlaskiej, a dokładniej – w Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Akademickiej 2. Mogą do niej przystąpić osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, czyli są rezerwistami – odbyły służbę zasadniczą lub ukończyły szkolenie przygotowawcze. Każdy, kto zdecyduje się wziąć w niej udział, powinien zabrać na spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień dowód osobisty, książeczkę wojskową i dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach wojskowych, opinię służbową, a także strój sportowy.

Nowy batalion zmechanizowany 1 Brygady Pancernej powstanie w Białej Podlaskiej. W związku z tym poszukiwani są ochotnicy, którzy chcieliby służyć w szeregach jednostki. – Wolne stanowiska czekają między innymi na strzelców, kierowców, łącznościowców oraz medyków, ale tak naprawdę poszukujemy kandydatów do służby we wszystkich korpusach osobowych: szeregowych, podoficerów i oficerów – mówi ppor. Jacek Piotrowski, oficer prasowy 1 Brygady Pancernej.

Każdy kandydat, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, będzie musiał przejść badania lekarskie, a następnie otrzyma powołanie do służby w jednostce.

A dlaczego warto zgłosić się do służby w nowym batalionie? – Służba w szeregach 18 Dywizji Zmechanizowanej to nie tylko stabilne zatrudnienie i dobre zarobki, lecz także możliwość pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu oraz doskonalenia swoich umiejętności. Każdy żołnierz z naszej dywizji ma jasno określoną ścieżkę rozwoju – dodaje oficer. Zgodnie z planem pierwsi żołnierze mają rozpocząć służbę w nowym batalionie na początku przyszłego roku.

Formowanie batalionu zmechanizowanego w Białej Podlaskiej to konsekwencja restrukturyzacji brygad związanych z tworzeniem 18 Dywizji Zmechanizowanej. Największe zmiany dotyczą właśnie 1 Brygady Pancernej. Dwa podległe jej bataliony zmechanizowane – z Chełma i Zamościa – zostały podporządkowane nowej 19 Brygadzie Zmechanizowanej. W konsekwencji struktura stacjonującej w Wesołej jednostki została ograniczona do dwóch batalionów czołgów i dwóch batalionów zabezpieczenia. Tę lukę ma uzupełnić między innymi nowa jednostka.

Batalion zmechanizowany 1 Brygady będzie stacjonował w Białej Podlaskiej. Aby było to możliwe, wojsko przejęło należący do tej pory do Agencji Mienia Wojskowego teren dawnego lotniska. Obecnie trwają na nim prace planistyczne i budowlane związane z przygotowaniem infrastruktury. Jednak ten proces nie zakończy się szybko, dlatego armia planuje zorganizowanie w Białej Podlaskiej miasteczka kontenerowego. Ale batalion zmechanizowany nie będzie jedyną jednostką w mieście. Ma tu także zostać przeniesiona kompania rozpoznawcza i kompania saperów, które teraz są ulokowane w Siedlcach. Docelowo w nowym garnizonie ma służyć dwa tysiące żołnierzy.