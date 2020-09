Mundurowi z ważną misją na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego 2020

20 żołnierzy 5. Pułku Chemicznego Dowództwa Generalnego będzie wspierało Targi Kielce w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.

Żołnierze wyposażeni w ozonatory i rozpylacze środka dezynfekującego vikon s będą dbali o odpowiednie odkażanie miejsc i sprzętów Wystawy Sił Zbrojnych RP. Jak zapewnił odpowiedzialny za Wystawę ppłk Grzegorz Lisowski, mundurowi pozostają do dyspozycji Targów Kielce w zakresie zintensyfikowania działań dezynfekcyjnych.

W trosce o bezpieczeństwo gości, wystawców i zwiedzających nie tylko podczas MSPO, ale także wszystkich jesiennych wydarzeń Targi Kielce podjęły szereg działań, które umożliwią bezpieczny udział w wydarzeniach. Pojawiły się wielofunkcyjne kabiny, wyposażone w funkcje mierzenia temperatury oraz automatycznej dezynfekcji, tzw. dekontaminacji. Oprócz stosowania innowacyjnych kabin, podczas MSPO zachowane zostaną również niezbędne środki ostrożności m.in.: wzmożone czynności polegające na regularnej dezynfekcji często dotykanych elementów infrastruktury. Podczas jesiennych wydarzeń przed wejściem do terminali dodatkowo dostępne będą punkty sprzedaży maseczek, rękawiczek i płynów antywirusowych. Na terenie kieleckiego ośrodka wystawienniczego nie zabraknie tablic informacyjnych, oznaczeń kierunku ruchu oraz strategicznych punktów takich jak punkty obsługi medycznej czy punkty zakupu środków ochrony indywidualnej. We wszystkich halach i pomieszczeniach sanitarnych zainstalowane są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.