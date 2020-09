Poranny rozruch fizyczny

Jednym z priorytetów w wojsku polskim jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

Każdy dzień służby w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych rozpoczyna się od porannego rozruchu fizycznego w ramach którego, kształtowane są wszystkie zdolności motoryczne, nie tylko szybkość i wytrzymałość ale również siła, gibkość oraz koordynacja nerwowo-mięśniowa, co pozwala na lepsze przygotowanie do realizacji zadań i przekłada się na gotowość mobilizacyjną i bojową żołnierzy.

Świadomość na temat zdrowego odżywiania i sportu jest coraz większa, co widać wśród kadry, która dba o swoją tężyznę fizyczną zarażając swoją pasją nierzadko rodziny i znajomych.