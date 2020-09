Akcja Serce w wykonaniu lotników z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego

1 września, załoga samolotu transportowo-desantowego M28B Bryza z 43 Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego wykonała trzecią w tym roku, w Brygadzie Lotnictwa Marynarki Wojennej, akcję transportu medycznego, organów przeznaczonych do przeszczepu.

Dyżurna Służba Operacyjna Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej otrzymała zadanie przygotowania transportu medycznego, w ramach Akcji Serce.

Zgodnie z przyjętymi procedurami, wytypowano załogę i samolot M28B Bryza z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach. O godzinie 17.21 samolot, z załogą dowodzoną przez por. pil. Michała Nawojczyka oraz zespołem transplantologów, z organem przeznaczonym do przeszczepu, wystartował z lotniska macierzystego Oksywie. Po godzinie i dziesięciu minutach lotu samolot wylądował na lotnisku Okęcie w Warszawie. Zespół transplantologów, z przeznaczonym do przeszczepu organem udał się natychmiast do Instytutu Kardiologii w Aninie, gdzie już oczekiwał pacjent.