Terytorialsi skuteczni w służbie obrony odrzywolskich lasów

Blisko trzy miesiące współpracy żołnierzy 62. Batalionu Lekkiej Piechoty w Radomiu z gminą Odrzywół pozwoliły uniknąć podpaleń, które w analogicznym okresie w ubiegłych latach były zmorą władz i mieszkańców ziemi odrzywolskiej.

Od czterech lat gmina Odrzywół zmagała się z podpaleniami na ogromną skalę, powierzchnię strawioną przez ogień liczono w dziesiątkach hektarów. Tylko w ubiegłym roku w gminie Odrzywół spłonęło ponad 120 ha lasów. W tym roku do pierwszych dwóch podpaleń doszło w marcu, w kwietniu strażacy walczyli z jednym podpaleniem, za to w dziewięciu miejscach. Pożary skończyły się w maju, kiedy terytorialsi z Radomia we współpracy z druhami OSP rozpoczęli swoje dzienne i nocne patrole. Podczas służby w lasach żołnierze wykorzystywali m.in quady czy noktowizory.

W Odrzywole odbyło się uroczyste podsumowanie prowadzonych od maja działań.