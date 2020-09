Ambitne plany OBR CTM

Kilka lat temu władze OBR CTM zdecydowały o wybudowaniu zaplecza laboratoryjnego w ramach projektu „Polska Sieć Laboratoriów EMC” (EMC-LabNet), który jest współfinansowany z unijnego programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”. Dzięki temu ośrodek zyska nowe możliwości i awansuje do ścisłej, europejskiej czołówki.

Należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. jest jedną z niewielu instytucji w Polsce, która posiada zaplecze laboratoryjne do testowania kompatybilności elektronicznej urządzeń przeznaczonych dla okrętów wojennych. Specjaliści z gdyńskiej spółki mogą w nim sprawdzić, czy dane rozwiązanie nie emituje fal (a jeśli tak, to w jakim zakresie), które pozwalają różnego typu minom i torpedom „namierzyć” jednostkę pływającą.

Polska firma ma zamiar zostać jedną z nielicznych placówek naukowych w Europie dysponujących kompleksowym, testującym i wydającym certyfikaty laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Dlatego gdyński OBR CTM S.A. niedawno uruchomił system do badań odporności rozwiązań elektronicznych na zaburzenia w zakresie niskich częstotliwości oraz na anomalie zasilania.

REKLAMA

– Laboratorium ukierunkowane w dużej mierze na zagadnienia techniki morskiej, mające możliwość wykonania dokładnych badań oraz pełnej kompleksowej usługi, od weryfikacji dokumentacji technicznej po uzyskanie certyfikatów, będzie jedyną tego typu jednostką w Polsce i jedną z nielicznych tego typu placówek w Europie – podkreśla Marcin Wiśniewski, prezes OBR CTM.

W ramach rozbudowy bazy laboratoryjnej ma powstać m.in. strefa do badań odporności urządzeń i systemów techniki morskiej na oddziaływanie pól elektromagnetycznych impulsowych wysokiej mocy, laboratorium do pomiaru pól magnetycznych wielkogabarytowych urządzeń i mechanizmów okrętowych oraz pracowania do bezodbiciowego badania pól elektromagnetycznych.



Nowe stanowiska badawcze w OBR CTM S.A.

Choć nie rozpoczęła się jeszcze budowa budynku, w którym znajdą się wspomniane laboratoria, to do spółki trafiły już pierwsze nowe urządzania badawcze. Kilka dni temu uruchomiono system do badań odporności rozwiązań elektronicznych na zaburzenia w zakresie niskich częstotliwości oraz na anomalie zasilania. – Dzięki niemu jesteśmy w stanie spełnić wszelkie wymagania, w zakresie zaburzeń przewodzenia niskich częstotliwości, stawiane zarówno przez przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, jak i morskie towarzystwa klasyfikacyjne, takie jak Polski Rejestr Statków, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas – informuje Piotr Nisgorski, kierownik projektu „EMC LabNet” w OBR CTM.

Rozbudowa laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej EMC Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., która będzie kosztować kilkadziesiąt milionów złotych, ma zgodnie z harmonogramem unijnego projektu zakończyć się w przyszłym roku.