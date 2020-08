Grają razem

Na początku pandemii straty branży targowej Polska Izba Przemysłu Targowego szacowała na blisko 150 mln zł miesięcznie. Obecnie jest o około 800 mln. zł. W ubiegłym roku wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, jakie odprowadzili organizatorzy targów szacuje się na około 500 mln zł. Przemysł spotkań wykazywał zatrudnienie na poziomie 500 tys. osób. Wartość rynku targowego w 2019 roku to 3 - 4 mld zł.

Targi to nie tylko event, spotkanie biznesowe, korzyści dla uczestniczących w nich firm. Organizacja wystaw stymuluje gospodarkę kraju oraz regionów, w których usytuowane są ośrodki. Targi to cała rzesza firm, które dzięki ich działalności mają przychody. Dotyczy to hoteli, restauracji, firm zajmujących się zabudową targową, firm reklamowych, drukarni, a nawet kwiaciarni czy innych drobnych usług. Dla przykładu według danych AUMA Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Targowego obroty organizatora wystaw w danym mieście generują do siedmiokrotnie wyższych obrotów lokalnego przemysłu okołotargowego. Bez wsparcia ze strony rządu, banków i firm leasingowych – działalność kilku tysięcy przedsiębiorstw jest pod znakiem zapytania.

Tekst: Monika Kowalczyk