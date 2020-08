Anakonda poszukiwała paralotniarza

We wtorek, wieczorem (25.08.) załoga dyżurna SAR z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni-Babich Dołów wystartowała do akcji poszukiwawczej. Otrzymano informację, że w okolicach Luzina mogło dojść do wypadku paralotniarza.

O godzinie 20.55 załoga dyżurna SAR z 43 Bazy Lotnictwa Morskiego z Gdyni-Babich Dołów otrzymała informację, że służby ratownicze i porządkowe powiadomione zostały o zaobserwowanym, spadającym paralotniarzu, w pobliżu miejscowości Luzino. Załoga śmigłowca poszukiwawczo-ratowniczego W-3WARM Anakonda, dowodzona przez kpt. pil. Marka Wawrzyniaka, wystartowała w kierunku rejonu poszukiwań o godz. 21.10, nawiązując łączność ze służbami koordynującymi akcję ratowniczą. Po dolocie do wyznaczonego miejsca przeszukano rejon miejscowości Luzino, Gościcino i Kębłowo. Poszukiwania na lądzie prowadziła także policja i jednostki straży pożarnej. Po 22.00 do ratowników dotarła informacja, że paralotniarz wylądował wcześniej, bez następstw, w miejscu startu. O godz. 23.37 Anakonda wylądowała na lotnisku w Gdyni-Babich Dołach.

