Nowa zmiana Civil Affairs Team w CPDMZ

Amerykańscy żołnierze zostali zapoznani z zadaniami wykonywanymi przez Centrum, zwiedzili Salę Tradycji, gdzie zaprezentowano historię oraz tradycje Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, zobaczyli również infrastrukturę szkoleniową i kwaterunkową kieleckiej jednostki. Dzięki podpisanej umowie o współpracy pomiędzy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych i Wzgórzem Zamkowym w Kielcach, żołnierze zwiedzili Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, gdzie w budynku byłego więzienia zwiedzający obejrzeli multimedialną wystawę prezentującą historię więzienia i naszego regionu pod zaborem rosyjskim, pod okupacją niemiecką i w czasach komunistycznej Polski.

We wtorek, 25 sierpnia br., komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, pułkownik Paweł Chabielski podziękował za wspólną służbę żołnierzom wracającym do USA i serdecznie przywitał nowo przybyłych gości. Spotkanie z dowódcą 418 batalionu pozwoliło na wytyczenie nowych kierunków współpracy i nakreśliło zarys kolejnych zadań w aspekcie cywilno-wojskowym.

Podczas uroczystego pożegnania zastępca komendanta Centrum ppłk Paweł Polak wręczył amerykańskim żołnierzom dyplomy uznania oraz figurki Baby-Jagi - nieodłączny symbolu regionu Świętokrzyskiego. Dowódca 418 batalionu otrzymał pamiątkowy ryngraf. Żołnierze opuszczający Kielce wpisali się do księgi pamiątkowej i podziękowali za świetną współpracę.

Żołnierze amerykańscy z Civil Affairs Team specjalizują się we współpracy cywilno-wojskowej, podobnie jak żołnierze z kieleckiej Bukówki. Wspólne szkolenie to okazja do analizy i wymiany zdobytych doświadczeń, przeprowadzenia wspólnych szkoleń oraz kursów specjalistycznych, a także do nawiązania relacji z przedstawicielami instytucji cywilnych szczebli rządowych i pozarządowych w celu zunifikowania obecności Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych do obowiązującego prawa w państwie przyjmującym.

Tekst ppor. Anna Czekaj