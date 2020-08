Udane testy IBCS

Podczas pierwszego testu wyrzutnie Patriot zniszczyły lecące na małej wysokości pociski manewrujące, a podczas drugiego lecące równocześnie pocisk balistyczny i pocisk manewrujący. W ten sposób armia Stanów Zjednoczonych sprawdza możliwości IBCS, czyli nowego systemu dowodzenia obroną powietrzną. To ważna informacja dla Polski, bo ma być on częścią zestawów „Wisła”.

Zgodnie z podpisanym w marcu 2018 roku, a wartym 4,75 mld dolarów, kontraktem na dostawę dwóch baterii amerykańskich systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot, broń ta ma zostać przekazana polskiej armii do końca 2022 roku. Wybierając rozwiązanie sprawdzone w boju i użytkowane przez kilkanaście armii na całym świecie, Polska zdecydowała się jednocześnie pozyskać dopiero opracowywany na potrzeby amerykańskiej armii nowy, sieciocentryczny system dowodzenia obroną powietrzną – IBCS (ang. Integrated Air and Missile Defense Battle Command System). To innowacyjne rozwiązanie ma umożliwiać zarządzanie różnymi typami uzbrojenia obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, które będą zasilane informacjami ze wszystkich dostępnych w danej chwili radarów (różnych typów).

Co bardzo istotne, w związku z nieuchronnym zbliżaniem się terminu przekazania Patriotów do Wojska Polskiego, testy IBCS prowadzone przez US Army są już na finiszu. W sierpniu na poligonie White Sands Missile Range w stanie Nowy Meksyk przeprowadzono dwa bojowe strzelania z użyciem nowego systemu dowodzenia.