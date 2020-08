Kto na oficera w 2021 roku?

Co roku Ministerstwo Obrony Narodowej określa liczbę miejsc na szkoleniach dla kandydatów na oficerów. Tegoroczna decyzja zakłada, że w 2021 roku w takich kursach będzie mogło wziąć udział 506 osób. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów będą prowadziły cztery uczelnie. To Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

W kursach oficerskich organizowanych w przyszłym roku będzie mogło wziąć udział 506 osób. O udział w szkoleniu mogą ubiegać się zarówno żołnierze, jak i cywile. Dla podoficerów miejsc jest nieco mniej niż poprzednio – limit wynosi ponad 300. Do 91 wzrosła za to liczba miejsc dla szeregowych zawodowych. Nowością będą 24-miesięczne kursy dla cywili w dęblińskiej „Szkole Orląt”.

Oferta dla cywili i żołnierzy

Oferta adresowana jest do osób posiadających tytuł magistra lub równorzędny, w tym: absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi oraz podoficerów i szeregowych zawodowych. Aby móc aplikować na szkolenie, wymagane jest ukończenie kierunku studiów w określonych specjalnościach (ich wykaz ma być znany w ciągu dwóch tygodni), a w przypadku żołnierzy – doświadczenie oraz kwalifikacje przydatne w danym korpusie. Szeregowi, aby móc ubiegać się o udział w kursie muszą ponadto mieć co najmniej trzyletni staż służby wojskowej, a osoby chcące zostać wojskowymi medykami – w dniu rozpoczęcia szkolenia muszą legitymować się prawem wykonywania medycznego zawodu.

Kursy oficerskie, w zależności od specjalności i tego, kto będzie brał w nich udział, będą trwały od 3 do 12 miesięcy. Najwięcej, bo ponad 300 miejsc przewidziano dla podoficerów. Szeregowi z kolei będą walczyć o jedno z 91 miejsc, zaś dla cywili przygotowano ich 81 (i dodatkowe kilkanaście na kursie 3-miesięcznym, który jest adresowany zarówno do cywili, jak i podoficerów).

Dwa lata szkolenia

Wojskowa Akademia Techniczna przygotowała w sumie 60 miejsc przeznaczonych wyłącznie dla podoficerów. To limit o ponad połowę niższy niż w ubiegłym roku, gdy w kursach oficerskich w tej uczelni wzięło udział 127 kandydatów na oficerów. – Będziemy szkolić na potrzeby tych samych korpusów co w ubiegłym roku. 35 żołnierzy rozpocznie kurs w zakresie łączności i informatyki, a 25 osób będzie się szkolić na oficerów-logistyków – mówi Ewa Jankiewicz, rzeczniczka prasowa WAT.

W półrocznych kursach w Akademii Marynarki Wojennej będzie mogło wziąć udział 15 podoficerów (w ubiegłym roku 12). Będą się oni szkolić na potrzeby korpusu ogólnego – grupy kadrowej. W przyszłym roku gdyńska uczelnia planuje przyjąć także 25 cywili – kandydatów na oficerów logistyki. Ich szkolenie potrwa 12 miesięcy.

Dęblińska uczelnia z kolei zaoferuje w sumie 68 miejsc (w 2020 roku 52 miejsca). Większość, bo 61 z nich, będzie przeznaczona dla podoficerów. Na sześciomiesięcznym kursie żołnierze będą się szkolić w korpusie sił powietrznych w następujących grupach: przeciwlotniczych zestawów rakietowych (31), radiotechnicznej (20), inżynieryjno-lotniczej (5), ruchu lotniczego (3) i ubezpieczenia lotów (2). Po trzech latach przerwy w przyjmowaniu cywili (w 2018 r. przyjęto sześć osób na 12-miesięczny kurs w zakresie meteorologii), w przyszłym roku cywile znowu będą mieli szansę ubiegania się o miejsce na kursie oficerskim w Dęblinie. Tym razem ich szkolenie potrwa 24 miesiące. Siedem przyjętych na kurs osób będzie się szkolić w grupie ruchu lotniczego.

Więcej miejsc dla szeregowych

Najwięcej przyszłych oficerów będzie, tradycyjnie, szkolić się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. – Mamy w ofercie kursy oficerskie różnych specjalności, trwające od 3 do 12 miesięcy, zarówno dla żołnierzy, jak i cywili. W przyszłym roku będzie w nich mogło wziąć udział 338 kandydatów na oficerów – mówi por. Roksana Trawka, rzeczniczka prasowa AWL.

Najwięcej, bo aż 174 będzie wśród nich podoficerów. Będą się oni szkolić na m.in. kursach 6-miesięcznych w grupach m.in: pancerno-zmechanizowanej (33), rakietowej i artylerii (25), rozpoznania ogólnego (15), ogólnologistycznej (13), przeciwlotniczej (10), lądowych działań specjalnych (7), saperskiej (6) oraz rozpoznania i likwidacji skażeń (5). 11 osób będzie się szkolić na potrzeby Żandarmerii Wojskowej, 7 – wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, a po dwie osoby na przyszłych prawników i finansistów.

Szansę na zdobycie oficerskich gwiazdek będą też mieli szeregowi. – Z roku na rok miejsc na kursach oficerskich dla żołnierzy najmłodszego korpusu przybywa. O ile w 2018 roku możliwość wzięcia udziału w szkoleniu miało zaledwie 15 szeregowych, rok później 41, a w 2020 r. – 71, to w przyszłym roku przyjmiemy ich aż 91 – mówi por. Trawka. Wszyscy oni będą się szkolić przez 12 miesięcy w grupach: pancerno-zmechanizowanej (30), rakietowej i artylerii ( 10), eksploatacji systemów łączności (10), rozpoznania ogólnego (10), rozpoznania i zakłóceń elektronicznych (7), likwidacji skażeń (6) oraz logistycznej (18).

Uczelnia przygotowała też 49 miejsc na kursie 12-miesięcznym dla cywili. Kandydaci będą się szkolić w pięciu grupach: pancerno-zmechanizowanej (10), rozpoznania ogólnego (10), ogólnologistycznej (12), obsługi prawnej (9) oraz ekonomiczno-finansowej (8).

To jednak nie jedyna propozycja dla magistrów z cywila. Na wrocławskiej uczelni będą też organizowane 3-miesięczne szkolenia dla przyszłych oficerów korpusu medycznego, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz duszpasterza. Poza cywilami będą też mogli wziąć w nich udział podoficerowie. Limit to 24 miejsca. Ochotnicy będą się szkolić na wojskowych prawników, księży, a także lekarzy, weterynarzy, farmaceutów i ratowników medycznych.

Pamiętaj o terminach

Zainteresowane szkoleniem osoby cywilne muszą złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień. Najmniej czasu, bo do 30 października 2020 r. mają ci, którzy planują ubiegać się o miejsce na szkoleniu 12-miesięcznym w Akademii Marynarki Wojennej. Do 22 stycznia 2021 r. można z kolei składać dokumenty na 3-miesięczne szkolenie w AWL, a do 31 maja 2021 r. na 12-miesięczne szkolenie w AWL oraz 24-miesięczne szkolenie w LAW.

Podoficerowie i szeregowi chcący aplikować na kurs oficerski muszą z kolei złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr MON. Podoficerowie chętni na szkolenie 6-miesięczne, prowadzone we wszystkich czterech uczelniach muszą to zrobić do 30 września tego roku, a ci aplikujący na kurs 3-miesięczny w AWL – do 22 stycznia 2021 r. Szeregowi, którzy chcą wziąć udział w kursie 12-miesięcznym we wrocławskiej, uczelni mają czas do 31 maja 2021 r.

Co ważne, podoficerowie, ubiegający się o przyjęcie na szkolenie na potrzeby korpusu osobowego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej, muszą złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem odpowiednio szefa Służby Wywiadu Wojskowego, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Podstawą przyjęcia ochotników na kursy będą wyniki postępowania rekrutacyjnego. W jego skład wejdzie m.in. rozmowa kwalifikacyjna, a także egzamin z WF. Ten ostatni w przypadku żołnierzy będzie prowadzony w oparciu o przepisy ustawy pragmatycznej, a w przypadku cywili – według zasad określonych przez senat danej uczelni.

Ochotnicy, którzy pozytywnie ukończą szkolenie i zdadzą egzaminy, zostaną promowani na podporuczników. Jako oficerowie rozpoczną służbę w jednostkach w całym kraju.

Tegoroczny limit przyjęć na studium oficerskie wynosił 541 miejsc, z czego 400 było przeznaczonych dla podoficerów, a 71 dla szeregowych. W 2019 r. kursy ukończyło 475 osób, a ponad 330 miejsc przeznaczonych było dla żołnierzy.