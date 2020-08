Modernizacja polskich C-295M CASA

Ministerstwo Obrony Narodowej chce zmodernizować samoloty transportowe C-295M CASA do najnowszego standardu C-295W. Maszyny mają otrzymać nowe skrzydła z wingletami oraz ulepszone silniki, a także unowocześnią awionikę i systemy łączności. Dialog techniczny z producentem samolotów – koncernem Airbus Defence and Space potrwa do końca czerwca 2021 roku.

Pod koniec lipca tego roku Inspektorat Uzbrojenia skierował do producenta samolotów – koncernu Airbus Defence and Space – zaproszenie do dialogu technicznego, podczas którego ma zostać omówiony zakres oraz warunki techniczne i finansowe modernizacji polskich maszyn. Rozmowy mają potrwać do końca czerwca 2021 roku.