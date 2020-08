Nurkowie minerzy zneutralizowali niewybuchy

Nurkowie minerzy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża regularnie usuwają pozostałości z okresu II wojny światowej zalegające pod wodą na terenie całej Polski. Grupy nurków minerów z 12 i 13 Dywizjonu Trałowców od początku sierpnia, przeprowadziły neutralizacje przedmiotów niebezpiecznych zawierających w sobie ponad 1300 kg materiału wybuchowego.

Nurkowie minerzy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża reagują na zgłoszenia niewybuchów na terenie całej Polski. W działania zaangażowanych jest szereg sił wspomagających sprawne i bezpieczne usunięcie groźnych obiektów, lecz głównymi bohaterami są nurkowie-minerzy. Ich doświadczenie i sprawne działanie zapewnia wszystkim nam bezpieczeństwo i spokój.

Przy operacjach neutralizacji największe ryzyko zachodzi podczas podnoszenia lub przemieszczania obiektów. Z tego względu przy części z nich była podejmowana decyzja o zastosowaniu metody deflagracji. Deflagracja jest to jeden z możliwych typów eksplozji materiału wybuchowego, natomiast w porównaniu do klasycznej detonacji jest procesem mniej dynamicznym. Polega na stopniowym wypalaniu ładunku wybuchowego. Deflagracja inicjowana jest również przez mniejszy materiał wybuchowy, a stosuje się do tego modułowy system ładunku kumulacyjnego "Pluton". Sam proces natomiast nie jest tak gwałtowny jak detonacja. Zastosowanie metody deflagracji powoduje rozszczepienie korpusu obiektu, a znaczna część materiału wybuchowego zostaje wypalona. Pozostałości są wysadzane. Specjaliści od podwodnych zadań z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża już od kilku lat skutecznie stosują tę metodę do neutralizacji pozostałości po II wojnie światowej na poligonach morskich. W miejscu znalezienia niewybuchu po raz pierwszy nurkowie minerzy 12 Dywizjonu Trałowców zastosowali skutecznie tę metodę na amerykańskiej bombie lotniczej AN-M65 w październiku 2019 roku.